Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona limpia la 'Ensaladera'. Efe
Copa Davis | Final

España buscará su séptima 'Ensaladera' en Bolonia

Los hombres de David Ferrer disputarán ante Italia la undécima final de la Copa Davis en la historia del país

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

España ya tiene seis Copas Davis. Seis 'Ensaladeras' alzadas al cielo. Desde aquel partido decisivo de Juan Carlos Ferrero en el Sant Jordi en el ... año 2000, hasta el triunfo conseguido ante Canadá en 2019. El equipo nacional sumó seis títulos en 19 años. Una hazaña que marcó una época del tenis español. Pero todavía quieren sumar más y este domingo, el equipo capitaneado por David Ferrer buscará levantar su séptima Copa Davis de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España buscará su séptima 'Ensaladera' en Bolonia

España buscará su séptima &#039;Ensaladera&#039; en Bolonia