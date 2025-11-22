Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo español celebra el pase a la final de la Copa Davis. Afp
Copa Davis | Semifinales

España, otra machada y a la final de la Copa Davis

Los triunfos de Carreño y del dobles Granollers-Martínez clasifican a España a la undécima final de su historia

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

Y sonó el «¡Que viva España!» en Bolonia. España, contra todo pronóstico, está en la final de la Copa Davis. Las victorias de Pablo Carreño ... ante Jan-Lennard Struff y de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles hacen soñar a España con su séptima Ensaladera. Será ante Italia, la anfitriona, este domingo a partir de las 15:00.Los hombres de David Ferrer necesitarán otra gesta, la enésima en una semana de luchar a contracorriente y romper quinielas. Nadie daba un duro porque el equipo compuesto por Jaume Munar, Carreño, Granollers y Martínez estuviera en la gran final, pero ellos se han encargado de contradecir a todos. La baja de Carlos Alcaraz a última hora unió más al grupo y estos se han ganado por derecho propio optar a una Copa Davis difícil, pero no imposible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  7. 7

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  8. 8

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  9. 9 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  10. 10 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España, otra machada y a la final de la Copa Davis

España, otra machada y a la final de la Copa Davis