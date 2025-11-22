Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jaume Munar en su partido ante Zverev. efe
Semifinales

Munar no puede con Zverev y la semifinal se decide en el dobles

El balear compitió de tú a tú contra el alemán, que necesitó dos desempates para imponerse en ambos sets

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:41

Todo o nada. España se jugará el pase a la final de la Copa Davis en el punto del dobles después de que Jaume Munar ... no pudiera con Alexander Zverev (7-6 (2) y 7-6 (5)). El balear jugó un gran partido y llevó al número tres del mundo a dos desempates donde simplemente el germano fue mejor. Munar, con la confianza que daba el triunfo de Pablo Carreño ante Jan-Lennard Struff, no se achicó contra seguramente el mejor tenista de la competición tras las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

