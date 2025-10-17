Granada calienta motores para Kart Royale, la Fórmula 1 de los influencers

Granada convertida en un circuito de carreras a manos de influencers y celebridades, todo un sueño húmedo de la Generación Z hecho realidad gracias a ... Kart Royale. Se trata de la competición de motor con aires de Fórmula 1 impulsada por Atresmedia que se estrena con su primera edición en la capital este sábado (a partir de las 08.50 horas). Figuras archiconocidas por los más jóvenes como Lola Lolita, Marina Riverss, el granadino Ceciarmy o Cristóbal Soria –seguidos por millones de usuarios en redes sociales– pelearán por el título de este particular 'gran premio' que conquistará la capital.

En total, serán 30 los pilotos que participarán en este 'scalextric' urbano dispuesto por las principales calles del centro. El circuito comprenderá el entorno de Puerta Real, la calle Ángel Ganivet, las plazas de Mariana Pineda y de Bibataubín, y la Acera del Darro, puntos por donde el público local podrá seguir de cerca los adelantamientos y la acción de la carrera, disponible para el resto del mundo a través de YouTube y Twitch.

«Kart Royale proyectará la mejor imagen de nuestra ciudad. Los creadores de contenido participantes darán a conocer nuestra tierra mientras compiten con sus vehículos eléctricos. Granada se posicionará ante los ojos de todo el país y de otros continentes. Animo a los granadinos a disfrutarlo en las calles, a que vivan nuestra ciudad y apoyen a nuestros comercios», señaló Marifrán Carazo, alcaldesa de la capital, durante la presentación del evento.

Marcas como Amazon o Coviran patrocinan la jornada, así como a las diez escuderías en liza en la que se podría considerar como la 'Kings League' –el torneo de fútbol 7 desarrollado por el exfutbolista Gerard Piqué junto a otros influencers como Ibai Llanos– del mundo del motor. «Me recuerda a los videojuegos a los que jugaba de pequeña en la consola. Una especie de 'Mario Kart', pero llevado a la vida real y en esta encantadora ciudad», apuntó Lola Lolita, uno de los principales rostros.

«He entrenado y soy competitiva, no me gusta nada que me choquen con el 'kart'. Lo pasaremos bien, he visto al resto de competidores con muchas ganas, Le tengo miedo a todos, pero también me gustaría poder fastidiarles y ganar», apuntó la influencer, que ronda los 4,5 millones de seguidores en Instagram, acerca de la principal distinción de esta carrera con otras más convencionales.

'Armas' y artistas invitados

«A lo largo del recorrido, habrá nueve cajas misteriosas que beneficiarán o perjudicarán a los pilotos para añadirle emoción a la carrera. Además, en la fanzone del Paseo del Salón el público llevará a cabo acciones con los patrocinadores que alterarán el devenir de todo. 'Kart Royale' es una mezcla de estrategia y suerte. Nadie puede confiarse», detalló Juan Antonio Villanueva, director de la carrera y de Atresmedia Eventos.

El circuito acogerá los entrenamientos libres y las clasificaciones en distintas mangas antes de arrancar con la gran carrera al mediodía. Tras 'Kart Royale', la fiesta continuará en la fanzone con los conciertos de JC Reyes, Yapi, y Xiyo y Fernández junto con muchas más sorpresas. Preparados, listos... ¡Kart Royale!