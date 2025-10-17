Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presentación oficial de Kart Royale en la Plaza del Carmen con la alcaldesa Marifrán Carazo y la influencer Lola Lolita, entre otros. Ariel C. Rojas
Granada calienta motores para Kart Royale, la Fórmula 1 de los influencers

Influencers y celebridades como Lola Lolita, Marina Riverss, Ceciarmy o Cristóbal Soria compiten este sábado en una exhibición de vehículos eléctricos por el centro de la capital con aires de videojuego dentro de un evento con conciertos y otras sorpresas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:54

Comenta

Granada convertida en un circuito de carreras a manos de influencers y celebridades, todo un sueño húmedo de la Generación Z hecho realidad gracias a ... Kart Royale. Se trata de la competición de motor con aires de Fórmula 1 impulsada por Atresmedia que se estrena con su primera edición en la capital este sábado (a partir de las 08.50 horas). Figuras archiconocidas por los más jóvenes como Lola Lolita, Marina Riverss, el granadino Ceciarmy o Cristóbal Soria –seguidos por millones de usuarios en redes sociales– pelearán por el título de este particular 'gran premio' que conquistará la capital.

