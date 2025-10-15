Todas las escuderías, pilotos, influencers y el show del Kart Royale en Granada
Una competición urbana de karts eléctricos con creadores de contenido y además una Fan Zone con conciertos y activaciones
¿Qué es Kart Royale?
Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones
Escuderías
Las escuderías de Kart Royale están formadas principalmente por influencers y creadores de contenido, y son patrocinadas por diversas marcas.
Están compuestas por
Un jefe
Dos pilotos
Su papel es liderar al equipo (no pilotar) y encargarse de la estrategia durante el evento, y explotar las mecánicas del evento (mystery boxes, formato ‘gamer’...) para ganar
Piloto titular
Las escuderías invitaron a creadores de contenido y figuras públicas
Piloto 2
Este segundo asiento no se cubrió por invitación directa, sino mediante un casting abierto
Estas son las 10 escuderías confirmadas
Jefe
Pilotos
Álvaro Suarez
Lola Lolita
Sofía Surferss
Jefe
Pilotos
Ampeter
Rotren
Vicenss
Jefe
Pilotos
Perxita
Ander
Karchez
Jefe
Pilotos
Xbuyer
Eric Buyer
Alen Vicente
Jefe
Pilotos
Peldanyos
Alex Chiner
Kappah
Jefe
Pilotos
Ceciarmy
Ventura
Cristóbal Soria
Jefe
Pilotos
Marina Riverss
Pableteee
Raul Valle
Desconocido
Jefe
Pilotos
Erra
Juan Beato
Megiassss
Kart Royale
Jefe
Pilotos
?
Mikel Tube
?
Los Green Lanterns
Jefe
Pilotos
JC Reyes
?
?
Los karts
Los equipos competirán con karts de propulsión 100% eléctrica. Estas unidades, capaces de alcanzar altas velocidades con una entrega de par inmediata, combinan potencia y control.
Propulsión:
motor eléctrico máx.
Batería
Li-ion
≈14 CV
(~10,3 kW)
Pedales y asiento ajustables
~4,3 kWh
Frenos: hidráulicos, pinza 4 pistones
Longitud
2,060
m
Anchura
1,415
m
Autonomía
Depende del mapa
de potencia, del peso del piloto
≈1
Peso
175-185
kg
hora
carga completa
Fuente: Kart Royale y elaboración propia
Horarios
Jueves, 16 de octubre
Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente
Viernes, 17 de octubre
Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).
Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).
Desde
Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).
Sábado, 18 de octubre
Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).
Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).
Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.
El circuito
Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.
Longitud
Curvas
730
17
metros
El circuito
Discurre por pleno centro de la ciudad y recorre Acera del Darro, Puerta Real, calle Ganivet, Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda y Carrera de la Virgen. Tiene una longitud de 730m y 17 curvas. La salida/meta está situada en Acera del Darro, junto a la Fuente de las Batallas. Trazado corto, muy técnico, con zonas de aceleración y cambios de dirección constantes.
Frente a la Fuente de las Batallas se ubican Pitlane y Paddock, con la Zona VIP paralela a boxes. La recta de Salida/Meta está en Acera del Darro. Las curvas 1 y 2 son enlazadas rápidas que estiran el pelotón rumbo a Puerta Real.
Entrada a Puerta Real con fuerte frenada para la Curva 3. Cambio de apoyo en la Curva 4 y apertura progresiva en la Curva 5. Zona estrecha, con muros cerca: prima la precisión.
Pequeña 'S' que desemboca en una horquilla muy cerrada (Curva 6). Tracción delicada hacia la Curva 7 y salida apuntando a Ganivet en la Curva 8. Sector de baja velocidad, clave para ganar posición por interior.
Larga recta de Ganivet: principal punto de velocidad y rebufos. A la izquierda se sitúan las gradas con visión completa del tramo. Al final, chicane/estrechamiento en la Curva 9 que obliga a frenar tarde y recto.
Se encadena una derecha de media velocidad (Curva 10) con una izquierda sostenida (Curva 11). El entorno de Plaza del Campillo y Plaza Mariana Pineda estrecha la pista.
Tramo entre arbolado por Carrera de la Virgen, con la Curva 14 muy cerrada y la 15-16 encadenadas. La Curva 17 desemboca de nuevo en Salida/Meta.
