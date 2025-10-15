Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Todas las escuderías, pilotos, influencers y el show del Kart Royale en Granada

Una competición urbana de karts eléctricos con creadores de contenido y además una Fan Zone con conciertos y activaciones

Carlos Valdemoros

Carlos Valdemoros

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:44

Comenta

¿Qué es Kart Royale?

Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones

Escuderías

Las escuderías de Kart Royale están formadas principalmente por influencers y creadores de contenido, y son patrocinadas por diversas marcas.

Están compuestas por

Un jefe

Dos pilotos

Su papel es liderar al equipo (no pilotar) y encargarse de la estrategia durante el evento, y explotar las mecánicas del evento (mystery boxes, formato ‘gamer’...) para ganar

Piloto titular

Las escuderías invitaron a creadores de contenido y figuras públicas

Piloto 2

Este segundo asiento no se cubrió por invitación directa, sino mediante un casting abierto

Estas son las 10 escuderías confirmadas

Jefe

Pilotos

Álvaro Suarez

Lola Lolita

Sofía Surferss

Jefe

Pilotos

Ampeter

Rotren

Vicenss

Jefe

Pilotos

Perxita

Ander

Karchez

Jefe

Pilotos

Xbuyer

Eric Buyer

Alen Vicente

Jefe

Pilotos

Peldanyos

Alex Chiner

Kappah

Jefe

Pilotos

Ceciarmy

Ventura

Cristóbal Soria

Jefe

Pilotos

Marina Riverss

Pableteee

Raul Valle

Desconocido

Jefe

Pilotos

Erra

Juan Beato

Megiassss

Kart Royale

Jefe

Pilotos

?

Mikel Tube

?

Los Green Lanterns

Jefe

Pilotos

JC Reyes

?

?

Los karts

Los equipos competirán con karts de propulsión 100% eléctrica. Estas unidades, capaces de alcanzar altas velocidades con una entrega de par inmediata, combinan potencia y control.

Propulsión:

motor eléctrico máx.

Batería

Li-ion

14 CV

(~10,3 kW)

Pedales y asiento ajustables

~4,3 kWh

Frenos: hidráulicos, pinza 4 pistones

Longitud

2,060

m

Anchura

1,415

m

Autonomía

Depende del mapa

de potencia, del peso del piloto

1

Peso

175-185

kg

hora

carga completa

Fuente: Kart Royale y elaboración propia

CARLOS J. VALDEMOROS

¿Qué es Kart Royale?

Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones

Escuderías

Las escuderías de Kart Royale están formadas principalmente por influencers y creadores de contenido, y son patrocinadas por diversas marcas.

Están compuestas por

Un jefe

Su papel es liderar al equipo (no pilotar) y encargarse de la estrategia durante el evento, y explotar las mecánicas del evento (mystery boxes, formato ‘gamer’...) para ganar

Dos pilotos

Piloto titular

Las escuderías invitaron a creadores de contenido y figuras públicas

Piloto 2

Este segundo asiento no se cubrió por invitación directa, sino mediante un casting abierto

Estas son las 10 escuderías confirmadas

Jefe

Pilotos

Lola Lolita

Sofía Surferss

Álvaro Suarez

Jefe

Pilotos

Ampeter

Rotren

Vicenss

Jefe

Pilotos

Perxita

Karchez

Ander

Jefe

Pilotos

Xbuyer

Alen Vicente

Eric Buyer

Jefe

Pilotos

Peldanyos

Alex Chiner

Kappah

Jefe

Pilotos

Ceciarmy

Ventura

Cristóbal Soria

Jefe

Pilotos

Marina Riverss

Pableteee

Raul Valle

Desconocido

Jefe

Pilotos

Erra

Juan Beato

Megiassss

Kart Royale

Jefe

Pilotos

?

Mikel Tube

?

Los Green Lanterns

Pilotos

Jefe

JC Reyes

?

?

Los karts

Los equipos competirán con karts de propulsión 100% eléctrica. Estas unidades, capaces de alcanzar altas velocidades con una entrega de par inmediata, combinan potencia y control.

Propulsión:

motor eléctrico máx.

Pedales y asiento ajustables

14 CV

(~10,3 kW)

Batería

Li-ion

~4,3 kWh

Frenos: hidráulicos, pinza 4 pistones

Longitud

2,060

m

Anchura

1,415

m

Peso

175-185

kg

1

Autonomía

Depende del mapa

de potencia, del peso del piloto

hora

carga completa

Fuente: Kart Royale y elaboración propia

CARLOS J. VALDEMOROS

¿Qué es Kart Royale?

Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones

Escuderías

Las escuderías de Kart Royale están formadas principalmente por influencers y creadores de contenido, y son patrocinadas por diversas marcas.

Están compuestas por

Un jefe

Su papel es liderar al equipo (no pilotar) y encargarse de la estrategia durante el evento, y explotar las mecánicas del evento (mystery boxes, formato ‘gamer’...) para ganar

Dos pilotos

Piloto titular

Las escuderías invitaron a creadores de contenido y figuras públicas

Piloto 2

Este segundo asiento no se cubrió por invitación directa, sino mediante un casting abierto

Estas son las 10 escuderías confirmadas

Jefe

Pilotos

Lola Lolita

Sofía Surferss

Álvaro Suarez

Jefe

Pilotos

Ampeter

Rotren

Vicenss

Jefe

Pilotos

Perxita

Karchez

Ander

Jefe

Pilotos

Xbuyer

Eric Buyer

Alen Vicente

Jefe

Pilotos

Peldanyos

Alex Chiner

Kappah

Jefe

Pilotos

Ceciarmy

Ventura

Cristóbal Soria

Jefe

Pilotos

Marina Riverss

Pableteee

Raul Valle

Desconocido

Jefe

Pilotos

Erra

Juan Beato

Megiassss

Kart Royale

Jefe

Pilotos

?

Mikel Tube

?

Los Green Lanterns

Jefe

Pilotos

JC Reyes

?

?

Los karts

Los equipos competirán con karts de propulsión 100% eléctrica. Estas unidades, capaces de alcanzar altas velocidades con una entrega de par inmediata, combinan potencia y control.

Anchura

1,415

m

Longitud

2,060

m

Batería

Li-ion

Propulsión:

motor eléctrico máx.

~4,3 kWh

14 CV

(~10,3 kW)

Pedales y asiento ajustables

Frenos: hidráulicos, pinza 4 pistones

Peso

175-185

kg

1

Autonomía

Depende del mapa

de potencia, del peso del piloto

hora

carga completa

Fuente: Kart Royale y elaboración propia

CARLOS J. VALDEMOROS

¿Qué es Kart Royale?

Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones

Escuderías

Las escuderías de Kart Royale están formadas principalmente por influencers y creadores de contenido, y son patrocinadas por diversas marcas.

Están compuestas por

Un jefe

Su papel es liderar al equipo (no pilotar) y encargarse de la estrategia durante el evento, y explotar las mecánicas del evento (mystery boxes, formato ‘gamer’...) para ganar

Dos pilotos

Piloto titular

Las escuderías invitaron a creadores de contenido y figuras públicas

Piloto 2

Este segundo asiento no se cubrió por invitación directa, sino mediante un casting abierto

Estas son las 10 escuderías confirmadas

Jefe

Pilotos

Lola Lolita

Sofía Surferss

Álvaro Suarez

Jefe

Pilotos

Ampeter

Rotren

Vicenss

Jefe

Pilotos

Perxita

Karchez

Ander

Jefe

Pilotos

Xbuyer

Eric Buyer

Alen Vicente

Jefe

Pilotos

Peldanyos

Alex Chiner

Kappah

Jefe

Pilotos

Ceciarmy

Ventura

Cristóbal Soria

Jefe

Pilotos

Marina Riverss

Pableteee

Raul Valle

Desconocido

Jefe

Pilotos

Erra

Juan Beato

Megiassss

Kart Royale

Jefe

Pilotos

?

Mikel Tube

?

Los Green Lanterns

Jefe

Pilotos

JC Reyes

?

?

Los karts

Los equipos competirán con karts de propulsión 100% eléctrica. Estas unidades, capaces de alcanzar altas velocidades con una entrega de par inmediata, combinan potencia y control.

Anchura

1,415

m

Longitud

2,060

m

Batería

Li-ion

~4,3 kWh

Propulsión:

motor eléctrico máx.

14 CV

(~10,3 kW)

Pedales y asiento ajustables

Frenos: hidráulicos, pinza 4 pistones

Peso

175-185

kg

1

Autonomía

Depende del mapa

de potencia, del peso del piloto

hora

carga completa

Fuente: Kart Royale y elaboración propia

CARLOS J. VALDEMOROS

Horarios

Jueves, 16 de octubre

 

 

Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente

 

Viernes, 17 de octubre

Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).

 

 

Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).

 

Desde

 

 

Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).

 

Sábado, 18 de octubre

 

 

Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).

Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).

 

 

Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.

El circuito

Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.

Longitud

Curvas

730

17

metros

Horarios

Jueves, 16 de octubre

 

 

Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente

 

Viernes, 17 de octubre

Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).

 

 

Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).

 

Desde

 

 

Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).

 

Sábado, 18 de octubre

 

 

Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).

Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).

 

 

Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.

El circuito

Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.

Longitud

Curvas

730

17

metros

Horarios

Jueves, 16 de octubre

 

 

Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente

 

Viernes, 17 de octubre

Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).

 

 

Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).

 

Desde

 

 

Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).

 

Sábado, 18 de octubre

 

 

Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).

Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).

 

 

Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.

El circuito

Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.

Longitud

Curvas

730

17

metros

Horarios

Jueves, 16 de octubre

 

 

Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente

 

Viernes, 17 de octubre

Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).

 

 

Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).

 

Desde

 

 

Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).

 

Sábado, 18 de octubre

 

 

Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).

Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).

 

 

Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.

El circuito

Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.

Longitud

Curvas

730

17

metros

Scroll Story imagen 0

El circuito

Discurre por pleno centro de la ciudad y recorre Acera del Darro, Puerta Real, calle Ganivet, Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda y Carrera de la Virgen. Tiene una longitud de 730m y 17 curvas. La salida/meta está situada en Acera del Darro, junto a la Fuente de las Batallas. Trazado corto, muy técnico, con zonas de aceleración y cambios de dirección constantes.

Frente a la Fuente de las Batallas se ubican Pitlane y Paddock, con la Zona VIP paralela a boxes. La recta de Salida/Meta está en Acera del Darro. Las curvas 1 y 2 son enlazadas rápidas que estiran el pelotón rumbo a Puerta Real.

Entrada a Puerta Real con fuerte frenada para la Curva 3. Cambio de apoyo en la Curva 4 y apertura progresiva en la Curva 5. Zona estrecha, con muros cerca: prima la precisión.

Pequeña 'S' que desemboca en una horquilla muy cerrada (Curva 6). Tracción delicada hacia la Curva 7 y salida apuntando a Ganivet en la Curva 8. Sector de baja velocidad, clave para ganar posición por interior.

Larga recta de Ganivet: principal punto de velocidad y rebufos. A la izquierda se sitúan las gradas con visión completa del tramo. Al final, chicane/estrechamiento en la Curva 9 que obliga a frenar tarde y recto.

Se encadena una derecha de media velocidad (Curva 10) con una izquierda sostenida (Curva 11). El entorno de Plaza del Campillo y Plaza Mariana Pineda estrecha la pista.

Tramo entre arbolado por Carrera de la Virgen, con la Curva 14 muy cerrada y la 15-16 encadenadas. La Curva 17 desemboca de nuevo en Salida/Meta.

AUX STEP FOR JS

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Todas las escuderías, pilotos, influencers y el show del Kart Royale en Granada

Todas las escuderías, pilotos, influencers y el show del Kart Royale en Granada