Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»

La voz de la Fórmula Uno en España cambia de registro sin abandonar el mundo el motor. Antonio Lobato es el director de carrera de ... Kart Royale, una diversión que convertirá el centro de Granada capital en un circuito de karts eléctricos. A los mandos, creadores de contenidos muy populares, sobre todo entre los más jóvenes, y un sinfín de sorpresas que convierten en incierto el resultado final del evento, con muchas actividades lúdicas alrededor. Lobato, con cientos de narraciones a la espalda, se confiesa nervioso.

–Granada convertida en circuito de karting...

–Tengo una sensación de vértigo tremenda porque esto no se ha hecho en la vida. Que una ciudad, con la imagen que tiene Granada, sea el escenario de un evento así, una carrera de karting entre 'influencers', asegura la diversión. No es un campeonato del mundo y hay carreras de karts en circuitos que son muy serias, pero esto será puro entretenimiento en un lugar emblemático, juntando a gente conocida, sobre todo para los más jóvenes. Les acercaremos a ellos y verán cómo compiten para ver quién es el mejor. Aúna el mundo del motor, que implica ir rápido; los circuitos urbanos, tan de moda en la Fórmula Uno; y la diversión de los nuevos formatos.

–La distracción parece garantizada no solo para los apasionados del motor.

–Claro. Yo soy uno de ellos, pero no me cierro las puertas a otras experiencias. Vienen pisando fuerte entre los más jóvenes. Son karts eléctricos, que pasarán rápido por las calles de Granada, pero no es una competición de la FIA; es pasarlo bien y mucha locura. Entran otros conceptos que deciden quién gana... Será un espectáculo en la retransmisión y para los que estén en las gradas.

–Contaminar no contaminan, ¿pero corren o no corren?

–He pilotado alguno y puedo decir que corren y mucho, pero no irán a la máxima potencia por seguridad. Algunos de los participantes están acostumbrados a la competición, pero otros no. Entonces, hay que limitarlos para que no se hagan daño, pero serán suficientemente rápidos. No he probado el circuito y no creo que lo haga hasta la carrera que me toca. He visto los vídeos de las pruebas en Granada y, ostras, hay momentos complicados en los que el kart patina muchísimo. Hay frenadas fuertes, hemos puesto alguna 'chicane'... La sensación será importante tanto para los de dentro como los de fuera, aunque hay un estudio de seguridad y el circuito está protegido.

–¿Cómo se gana en Kart Royale? Hay sorpresas que recuerdan al videojuego de Mario Kart...

–Si se hace una carrera normal, ganan los más rápidos. Viendo los que salen, yo sabría decir quiénes pueden vencer, pero queremos que haya incertidumbre hasta el final. Entonces, habrá muchas formas de puntuar. Una es competir en las diferentes carreras, con un orden, pero también hay otras. Por ejemplo, el equipo Kart Royale es solidario; en las clasificaciones, si se mete en los puntos, los repartirá con los peor clasificados. En las pruebas definitivas, habrá unas 'cajas misteriosas' en las que puedes tener suerte o no, con opciones como mandar a alguien a la últimas posición, colocarte primero, apostar por el equipo más competitivo y arrebatarle los puntos... Requerirá estrategia. Fuera de la pista, habrá bicis de generación eléctrica en la 'fan zone', asignadas a cada equipo, y quienes más energía generen con las pedaladas se llevarán puntos. También habrá votaciones por seguimiento en redes sociales. Los creadores de contenido tendrán que convencer al público. Todo se descubrirá al final, así que deportivamente puede parecer que hay un ganador, pero todo se puede voltear, como en Eurovisión.

–Supongo que los 'influencer' ya se estarán vacilando.

–Son todos muy chulos, muy jóvenes y viven de hacer ruido... Están motivados y se están tirando pullitas. Este viernes, en la fiesta de presentación, serán más. El espectáculo está garantizado.

–A ver si esta experiencia lleva a Antonio Lobato a dirigir una escudería...

–He hecho muchas locuras en mi vida. Cuando me propusieron esta, al principio dudé. Llevo 20 años narrando carreras de F1 y me hice muchas preguntas. Luego, te lo explican, mueves el proyecto, aparece Granada, surgen apoyos, patrocinios... Y ves que vienen creadores de contenidos que también creen en esto. Comprobé la repercusión y llegué a la conclusión de que me apetecía mucho narrarlo. Hace años, retransmití una carrera de karting, en un circuito, con Ibai Llanos. Pero Kart Royale es distinto. Acerca mucho a la gente, ves pasar a los participantes, puedes interactuar en pleno centro de Granada... y la incertidumbre estará presente hasta el final. Esto es más divertido.

–Usted es a la Fórmula Uno lo que Carlos Martínez al fútbol; su narrador más característico.

–Siempre digo una cosa: llevo veinte años y me sigo divirtiendo. El día que no sea así, pararé. El día que no esté cómodo, que no me sienta arropado, que no me levante con mariposas en el estómago el día que narro, lo dejaré. Me ocurrió cuando me aparté dos años, porque llegó un momento en el que no me compensaba, no me lo pasaba tan bien estando 190 días fuera de casa. Luego, me llamaron otra vez y ahora lo afronto de una manera diferente. Ya no me desplazó tanto y creo que es suficiente.

–¿Qué le ilusiona aún como profesional e, incluso, como aficionado al motor.

–Mi trabajo en general, la F1 y los cambios que están por venir. Espero que supongan una sacudida en la parrilla. Me ilusiona hacer cosas diferentes, que me saquen de la zona de confort. Kart Royale es una de ellas. Estoy más nervioso con esto que cuando narro F1, y eso que este fin de semana se me mezclan las dos cosas. Tengo más mariposas de las normales porque es una historia diferente, a la que tengo que adaptarme, y quiero hacerlo bien. Es una responsabilidad para que sea una fiesta.

Sueña con que Alonso bata el récord de campeón más veterano

–¿Cómo ve el futuro del F1?

–Seguimos en una situación idílica, con dos españoles en las pistas. Aunque no le demos valor, lo tiene. Es importante porque hay 20 pilotos y son los mejores del mundo. Dos de ellos son de nuestro país. Que el año que viene haya dos grandes premios en España es crucial. Que esté garantizado que la carrera en Madrid se quede hasta 2035 es una bendición. Ahora hay que esperar que en 2026, con la nueva normativa, tengan acierto los equipos de Carlos (Sainz) y Fernando (Alonso). Lo que hemos aprendido estos años es que si tienen un coche competitivo, van a ganar carreras y estarán en la batalla.

–¿Es optimista con las modificaciones con sus escuderías?

–Si siguiéramos como hasta ahora, habría una progresión, pero no un salto. ¿Van a cambiar tanto Williams y Aston Martin como para luchar por el campeonato? Difícil parece, pero sí puede haber un cambio. Es arriesgado afirmarlo, pensar que Adrian Newey –ingeniero de Aston Martin– podrá hacer magia con el coche de Fernando porque los demás tampoco se estarán quietos. La posibilidad está ahí, así lo pienso y también lo cree Fernando. Una oportunidad que veremos si aprovechan. Con él es más imperioso porque probablemente no le quede tanto tiempo como a Carlos. Él sí puede esperar y tiene más proyección.

–¿Qué espera que ocurra con Alonso?

–Tiene 44 años y lleva mucho tiempo en esto. Por ley de vida, tendrá que dar un paso al lado en algún momento. Lo bueno que lo hará cuando él quiera. Hoy por hoy, le avala su rendimiento. Lo vimos en 2023, cuando Aston Martin le dio un coche que medio funcionaba, hizo podios y peleó carreras. Hay una historia que yo tengo en la cabeza, que seguramente no tiene nada que ver con la suya, pero existe un récord que sería bonito que pudiera luchar por él. Ser campeón del mundo con 46 años. Él fue en su día, en 2005, el piloto más joven de la historia en lugar el título –luego ya se lo batieron–, pero podría despedirse, si los planetas se alinearan, batiendo el récord de Juan Manuel Fangio y ser el más veterano en lograrlo. Esto es soñar en alto, porque necesitará un coche competitivo.