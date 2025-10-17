Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Lobato. R. I.

Espectáculo

Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»

La voz de la Fórmula Uno forma parte de un evento del que asegura la «diversión» y un resultado incierto hasta el final

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:42

Comenta

La voz de la Fórmula Uno en España cambia de registro sin abandonar el mundo el motor. Antonio Lobato es el director de carrera de ... Kart Royale, una diversión que convertirá el centro de Granada capital en un circuito de karts eléctricos. A los mandos, creadores de contenidos muy populares, sobre todo entre los más jóvenes, y un sinfín de sorpresas que convierten en incierto el resultado final del evento, con muchas actividades lúdicas alrededor. Lobato, con cientos de narraciones a la espalda, se confiesa nervioso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  5. 5 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  6. 6 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad
  7. 7 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 Desarticulada una banda que cultivaba marihuana a gran escala en Granada y Málaga para vender en Europa
  10. 10 El PP alerta de «riesgo real» de un nuevo apagón en Granada tras la interrupción del suministro del pasado martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»

Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»