Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
El recorrido de la competición, que se celebra el sábado, pasa por lugares emblemáticos de la ciudad como Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen. El evento continuará en el Paseo del Salón a partir de las 17.00 horas
Granada
Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:43
¿Qué es Kart Royale?
Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones
Horarios
Jueves, 16 de octubre
Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente
Viernes, 17 de octubre
Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).
Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).
Desde
Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).
Sábado, 18 de octubre
Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).
Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).
Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.
El circuito
Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.
Longitud
Curvas
730
17
metros
¿Qué es Kart Royale?
Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones
Horarios
Jueves, 16 de octubre
Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente
Viernes, 17 de octubre
Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).
Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).
Desde
Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).
Sábado, 18 de octubre
Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).
Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).
Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.
El circuito
Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.
Longitud
Curvas
730
17
metros
¿Qué es Kart Royale?
Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones
Horarios
Jueves, 16 de octubre
Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente
Viernes, 17 de octubre
Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).
Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).
Desde
Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).
Sábado, 18 de octubre
Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).
Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).
Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.
El circuito
Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.
Longitud
Curvas
730
17
metros
¿Qué es Kart Royale?
Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones
Horarios
Jueves, 16 de octubre
Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente
Viernes, 17 de octubre
Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).
Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).
Desde
Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).
Sábado, 18 de octubre
Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).
Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).
Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.
El circuito
Está en el centro de Granada (Puerta Real, Ganivet, Mariana Pineda, Campillo, Bibataubín, Carrera de la Virgen) y está perimetrado con vallas metálicas, barreras New Jersey y protecciones tipo Tecpro.
Longitud
Curvas
730
17
metros
El circuito
Discurre por pleno centro de la ciudad y recorre Acera del Darro, Puerta Real, calle Ganivet, Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda y Carrera de la Virgen. Tiene una longitud de 730m y 17 curvas. La salida/meta está situada en Acera del Darro, junto a la Fuente de las Batallas. Trazado corto, muy técnico, con zonas de aceleración y cambios de dirección constantes.
Frente a la Fuente de las Batallas se ubican Pitlane y Paddock, con la Zona VIP paralela a boxes. La recta de Salida/Meta está en Acera del Darro. Las curvas 1 y 2 son enlazadas rápidas que estiran el pelotón rumbo a Puerta Real.
Entrada a Puerta Real con fuerte frenada para la Curva 3. Cambio de apoyo en la Curva 4 y apertura progresiva en la Curva 5. Zona estrecha, con muros cerca: prima la precisión.
Pequeña 'S' que desemboca en una horquilla muy cerrada (Curva 6). Tracción delicada hacia la Curva 7 y salida apuntando a Ganivet en la Curva 8. Sector de baja velocidad, clave para ganar posición por interior.
Larga recta de Ganivet: principal punto de velocidad y rebufos. A la izquierda se sitúan las gradas con visión completa del tramo. Al final, chicane/estrechamiento en la Curva 9 que obliga a frenar tarde y recto.
Se encadena una derecha de media velocidad (Curva 10) con una izquierda sostenida (Curva 11). El entorno de Plaza del Campillo y Plaza Mariana Pineda estrecha la pista.
Tramo entre arbolado por Carrera de la Virgen, con la Curva 14 muy cerrada y la 15-16 encadenadas. La Curva 17 desemboca de nuevo en Salida/Meta.
AUX STEP FOR JS