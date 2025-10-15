Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Competición urbana de karts eléctricos con pruebas al estilo gamer (como cajas misteriosas y parrillas invertidas) con creadores de contenido + Fan Zone con conciertos y activaciones

Jueves, 16 de octubre

Accesos restringidos y desvíos puntuales en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real), sentido descendente

Viernes, 17 de octubre

Se mantienen cortes y carril reservado en Acera del Darro y limitaciones en Plaza Mariana Pineda (lateral hacia Ganivet).

Corte total del circuito para pruebas de karting (ensayos/rodaje en pista).

Desde

Desvíos de autobuses urbanos (operativo especial hasta la tarde del 18).

Sábado, 18 de octubre

Cerrado al tráfico en Acera del Darro (Puente Castañeda a Puerta Real).

Entrenamientos libres y cronometrados por la mañana; eliminatorias al mediodía y final por la tarde (con podio).

Paseo del Salón estará la Fan Zone con el evento ‘Kart Royale x Algarete’.