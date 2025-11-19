Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oyarzabal celebra el segundo gol de España ante Turquía. José Manuel Vidal (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

España sella el pase al Mundial con récord y aviso

Turquía evita el pleno en Sevilla, pero La Roja iguala la plusmarca de 31 duelos oficiales invicta de Italia y jugará su decimotercera Copa del Mundo consecutiva

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025

Comenta

Al Mundial sin pasar apuros y con otro récord en el bolsillo. España cumplió este martes la diligencia empatando con Turquía, cerró una fase casi ... inmaculada que refuerza su candidatura para hacerse con el trono planetario el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá e igualó la plusmarca de 31 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota que amalgamó la Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9

    25 años dando cariño a los peques de Arabial
  10. 10

    Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España sella el pase al Mundial con récord y aviso

España sella el pase al Mundial con récord y aviso