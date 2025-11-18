39 selecciones ya tienen billete para el Mundial

Javier Varela Martes, 18 de noviembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

El camino hacia el Mundial de 2026 entra en su recta final. El 5 de diciembre se celebra el sorteo en el Kennedy Center de Washington, pero todavía hay 9 billetes sin dueño. De momento 39 selecciones ya están clasificadas para una Copa del Mundo que se disputará por primera vez en tres países -Estados Unidos, México y Canadá-, ya clasificados como organizadores, y que tendrá 48 participantes, el número más alto en la historia. En juego quedan cuatro plazas europeas que saldrán de la repesca y faltan por definir tres países de la Concacaf y dos de un 'playoff' intercontinental.

Por Europa (UEFA) ya hay 12 selecciones clasificadas. A Inglaterra, que fue la primera en conseguir su billete, se sumaron en los últimos días Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Suiza, Bélgica y Austria. En la repesca europea sorprende el alto número de participantes (16) en comparación a las pocas plazas en juego: cuatro. Esta ronda previa estará compuesta por un total de 16 participantes: los 12 segundos clasificados de cada grupo de la clasificación mundialista y 4 selecciones procedentes de la Nations League y que terminaron como líderes en sus respectivos grupos y no ocupan ni la primera ni la segunda posición en la fase clasificatoria. Estos cuatro equipos son Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. Las 12 selecciones que han quedado segundas en los grupos son: Eslovaquia, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Gales y Bosnia.

Una vez confirmado el elenco final de participantes, las 16 selecciones que accedan a la repesca quedarán divididas en cuatro bombos. El sorteo de esta fase dividirá a los participantes en cuatro eliminatorias compuestas por cuatro selecciones. Cada una de estas eliminatorias estará compuesta por dos semifinales y una final, y todas ellas serán a partido único. Los cuatro ganadores de sus respectivos cruces serán los agraciados con el billete hacia el Mundial 2026. El sorteo de la repesca de la UEFA tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, sede habitual de este tipo de ceremonias.

Argentina, vigente campeona, se clasificó en marzo.

En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya están definidos sus seis clasificados directos: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Bolivia quedó séptima, por delante de Venezuela, Chile y Perú, y tiene la oportunidad de disputar la repesca intercontinental, donde buscará regresar a un Mundial por primera vez desde que lo hizo en 1994 bajo el mando del técnico español Xabier Azkargorta. En la Concacaf, donde hay tres plazas en juego, Surinam, Curazao y Honduras ocupan las primeras plazas después de cinco jornadas, mientras que Panamá, Jamaica y Haití son segundas de sus respectivos grupos.

El panorama asiático (AFC) también está prácticamente definido. Ocho selecciones han asegurado ya su participación: Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Catar, Jordania y Uzbekistán. Para las dos últimas, esta clasificación representa un hito al tratarse de su estreno en un Mundial. Ambas selecciones confirman el desarrollo sostenido del fútbol en el centro y oeste de Asia. Irak, que eliminó a Emiratos Árabes Unidos, será el representante asiático en el torneo de repesca intercontinental y mantiene una última posibilidad de obtener un cupo mundialista.

Los jugadores de Cabo Verde celeban su clasificación al Mundial.

Una repesca intercontinental con dos plazas

El continente africano (CAF) contará con nueve representantes en el Mundial de 2026. Ya aseguraron su plaza Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica. Destaca la presencia de la debutante Cabo Verde, mientras que Marruecos y Senegal se consolidan como las principales potencias africanas tras sus buenas actuaciones recientes. La plaza para la repesca africana ha terminado en manos de la República Democrática del Congo, que dejó fuera a históricas selecciones como Nigeria o Camerún.

En la Concacaf, con los tres anfitriones ya clasificados, el resto de las selecciones sigue peleando por subirse al tren mundialista y ninguna, por ahora, tiene el sitio asegurado. En el Grupo A, Panamá y Surinam llegan con vida y se jugarán todo en 90 minutos ante El Salvador y Guatemala, respectivamente. En el Grupo B, Curazao y Jamaica sueñan con estar en la próxima Copa del Mundo y dependen de lo que hagan en un duelo mano a mano. Y el Grupo C es directamente una batalla a tres bandas entre Honduras, Costa Rica y Haití, con combinaciones de resultados que pueden dejar a cualquiera dentro o fuera. Los tres primeros se clasifican directos al Mundial, mientras que los dos mejores segundos buscarán su billete en el 'playoff' intercontinental

En Oceanía, Nueva Zelanda volvió a imponer su dominio y consiguió la plaza directa al Mundial tras vencer a Nueva Caledonia, que disputará la repesca intercontinental. Ese minitorneo en busca de dos plazas directas para el Mundial contará con seis selecciones: una de Asia (Irak), Sudamérica (Bolivia), África (República del Congo) y Oceanía (Nueva Caledonia) y dos de la Concacaf (la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe). Los encuentros se jugarán en sede neutral y a partido único, lo que garantiza máxima tensión y emoción.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026

África (CAF): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

América del Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf): Canadá, Estados Unidos y México.

América del Sur (Conmebol): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Asia (AFC): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Europa (UEFA): Francia, Inglaterra, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Suiza, Bélgica y Austria.

Oceanía (OFC): Nueva Zelanda.

