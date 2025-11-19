Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis de la Fuente, durante el partido ante Turquía. Reuters
Mundial | Clasificación

De la Fuente, sobre la Finalissima: «Esperemos contar con todos»

«Tenemos muchísima ilusión pero hay trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas», señaló el seleccionador respecto al siguiente reto de España una vez conseguido el billete mundialista

Óscar Bellot

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025

Comenta

Fiesta incompleta para Luis de la Fuente, cuya España logró el billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un empate ante Turquía ... en Sevilla, resultado que sabe a poco después de una fase clasificatoria inmaculada. «En cualquier caso, aunque no lo parezca estoy feliz por la clasificación y la racha de 31 partidos oficiales seguidos sin perder», comenzó explicando el entrenador riojano en relación al objetivo conseguido y una sucesión de duelos sin derrota con las que su equipo iguala una plusmarca en poder de Italia. «No está mal que de vez en cuando este Pepito Grillo nos recuerde que esto es muy difícil», valoró a continuación sobre el aviso a los suyos en forma de igualada.

