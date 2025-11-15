Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mikel Oyarzabal celebra uno de los dos goles que marcó este sábado ante Georgia. Efe
Mundial 2026 | Clasificación

España tritura a Georgia y prepara la fiesta en Sevilla

Dos nuevos goles de Oyarzabal, uno de Zubimendi y otro más de Ferran Torres dejan sentenciado el pase al Mundial de una apisonadora

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:03

España volvió a ser una apisonadora en Tiflis y dejó sentenciada la clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, ... México y Canadá, la cual queda ya únicamente pendiente de estamparle un burocrático sello el martes al término del duelo que mantendrá con Turquía. Pese al triunfo del combinado otomano sobre Bulgaria, la cita en Sevilla se convierte en una mera formalidad tras la nueva exhibición de poderío que llevó a cabo La Roja este sábado en suelo caucásico, donde trituró a una blandísima Georgia mediante un nuevo ejercicio coral de los brillantísimos artistas que dirige Luis de la Fuente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

