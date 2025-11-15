Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dean Huijsen. EP
Mundial 2026 | Clasificación

Huijsen causa baja ante Georgia por molestias musculares

El central del Real Madrid y de la selección española es seria duda para el duelo ante Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:23

Dean Huijsen no estará a disposición de Luis de la Fuente esta tarde de cara al duelo que medirá a la selección española con Georgia ... y su concurso el martes ante Turquía también corre serio peligro. El central sufrió molestias musculares durante el entrenamiento que La Roja llevó a cabo el viernes en el Estadio Nacional Boris Paitchadze de Tiflis y fue uno de los tres descartes del seleccionador de cara al penúltimo duelo dentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, junto a Jorge de Frutos y Samu Aghehowa. Se sometió a pruebas que en principio descartan que sufra una dolencia de envergadura. Viajará a Sevilla con el resto de la expedición y allí se decidirá si vuelve a Madrid.

