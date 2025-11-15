Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis de la Fuente, durante el Georgia-España de este sábado. Giorgi Arjevanidze (Afp)
Mundial 2026 | Clasificación

De la Fuente: «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de una dimensión histórica»

«Seguimos deseando conseguir más cosas, mejores resultados», subraya el seleccionador español tras otra arrolladora victoria frente a Georgia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:51

Luis de la Fuente volvió a poner en valor la tremenda calidad y el compromiso de los futbolistas de la selección española al término de ... otra exhibición frente a Georgia que sella el pase virtual de La Roja para el Mundial de 2026 cuando solo resta un partido para culminar una fase de clasificación que hasta ahora está siendo impecable. «Gran motivo para estar orgulloso de estos jugadores, tengo la suerte de dirigir a jugadores de esta dimensión, histórica, y queda mucho recorrido. Seguimos deseando conseguir más cosas, mejores resultados, es muy bonito poder dirigir a este grupo de jóvenes jugadores que no se cansan de trabajar para mejorar», celebró el estratega riojano nada más concluir el choque disputado en Tiflis.

