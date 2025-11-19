Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores de Curaçao celebran la insólita clasificación al Mundial. AFP

Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial

Hay cuatro debutantes entre los 42 equipos ya clasificados, a falta de los últimos seis puestos por la repesca, y muchos regresos sonados

David Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

Curaçao, un país caribeño formado por una isla de 155.000 habitantes y una extensión 444km2 -un tamaño algo inferior al de Ibiza- se convierte ... en el país más pequeño del mundo en alcanzar la fase final de un Mundial superando los registros poblaciones de Islandia en 2022 -331.000- y los de Cabo Verde en superficie -4000km2-, también debutante en la próxima edición. «No nos importa quien nos toque, que vengan todos. Nosotros ya hemos ganado el Mundial», exclamó el presidente de la federación de fútbol de Curaçao Gilbert Martina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  4. 4

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10 Sierra Nevada comienza a acondicionar la nieve caída en las últimas horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial

Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial