Los jugdaores de la RD Congo celebran la clasificación a la repesca. Efe
Clasificación | Mundial 2026

Nigeria acusa a la República del Congo de hacer vudú para dejarles fuera del Mundial

Las 'Águilas verdes' perdieron en los penaltis y el seleccionador acusó de hacer malas artes a los congoleños, que se han metido en la repesca

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:56

Polémica en la clasificación africana para el Mundial 2026. La eliminación de Nigeria a manos de la República Democrática del Congo ha derivado en acusaciones ... que mezclan deporte y superstición. Después de perder todas las opciones de clasificarse para la Copa del Mundo del próximo año tras caer derrotados en los penaltis en el partido disputado en Rabat, el seleccionador nigeriano, Éric Chelle, acusó públicamente al cuerpo técnico rival de emplear «vudú» para influir en la tanda de penaltis.

