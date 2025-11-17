Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial. Alberto Pizzoli / AFP
Mundial | Clasificación

Haaland se convierte en el rey vikingo

Sus 16 goles en la fase de clasificación han catapultado a Noruega, que estará en el Mundial 28 años después

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  3. 3 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  4. 4 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  5. 5

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  8. 8 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Haaland se convierte en el rey vikingo

Haaland se convierte en el rey vikingo