La falda que Pilar Rubio lució la noche de su vuelta en 'El Hormiguero' y que todas quieren comprar El look de la colaboradora triunfó en las redes y ya lo puedes conseguir con descuento IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 22:52

El pasado miércoles se produjo el regreso más esperado a la televisión: Pilar Rubio se incorporaba a 'El Hormiguero' tras dar a luz a su tercer hijo, algo que no se ha librado de las críticas. La televisiva se ha incorporado sin disfrutar al completo de su baja de maternidad, lo que no ha sido bien visto por muchos usuarios en las redes.

En su regreso a 'El Hormiguero' le dedicó unas palabras a estas personas: «La gente me dice que adelgazo muy rápido y que si es que me opero. No, no me opero, es que no duermo. Intentad dormir tres horas al día, veréis lo que pasa. Que te consumes», ha respondido Pilar Rubio de forma contundente, dando un 'zasca' a sus críticos.

Pero también contó con muchos apoyos y no faltaron los piropos. Incluso fueron muchas las que aplaudieron su look de camiseta rosa y falda blanca, siendo esta última muy buscada por sus seguidoras. «A los que preguntáis por el look del miércoles en @elhormiguero», decía Pilar en su cuenta de Instagram subiendo una foto con dicho look.

Ahora ya sí que conocemos de dónde es la famosa falda. Se trata de una falda blanca de hebillas, con efecto piel, de la marca 'bdba', que puedes conseguir en su web con un descuento del 20%, por lo que la prenda se quedaría en 127 euros y así lucir el modelito de Pilar Rubio que tanto buscas.