El 'zasca' de Pilar Rubio en 'El Hormiguero' a los críticos con «su figura y su corta baja maternal»

Pilar Rubio volvió ayer a 'El Hormiguero' después de su baja por maternidad. Hacía ya casi dos meses que la colaboradora había abandonado su sección en el programa de Pablo Motos para dar a luz a su hijo Alejandro, y ayer regresó a su puesto de trabajo. En su retorno, Pilar Rubio tuvo tiempo para acordarse de todos aquellos que la critican por lucir «una figura tan estilizada en tan poco tiempo».

«La gente me dice que adelgazo muy rápido y que si es que me opero. No, no me opero, es que no duermo. Intentad dormir tres horas al día, veréis lo que pasa. Que te consumes», ha respondido Pilar Rubio de forma contundente, dando un 'zasca' a sus críticos.

Sin embargo, Pilar Rubio no ha sido criticada únicamente por lo estilizado de su figura tras dar a luz, sino que también ha recibido comentarios negativos por «su corta baja maternal».

«Pilar, cariño, flaco favor haces estando trabajando cuando deberías de estar de baja maternal. Muchas luchando por bajas dignas y tú dando ejemplo de lo contrario a la naturaleza», afirmaba uno de los comentarios en redes sociales.

Eso sí, también hay mujeres que aplauden su rápida vuelta: «Gracias Pilar Rubio de parte de todas las mujeres por volver taan pronto al trabajo. Para qué usar tus 16 semanas que tanta lucha han costado... Y encima dando lecciones chorra».