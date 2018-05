Críticas salvajes a Pilar Rubio por volver al trabajo y no pedir la baja e insultos a sus hijos

Pilar Rubio dio a luz a su tercer hijo, Alejandro, el pasado 25 de marzo y, sin haber alcanzado todavía las 16 semanas de baja laboral por maternidad, ha retomado sus compromisos profesionales, decisión que no se ha librado de las críticas. La televisiva, que recientemene publicó una imagen sin maquillaje que ha dado la vuelta a España, ha sido objeto de las críticas.

Tras darse a conocer su dieta, la lluvia de comentarios en las redes sociales ha venido después de que Pilar Rubio subiera una foto a su perfil de Instagram durante una sesión de trabajo. «Lo de la baja de maternidad...», le escribe un usuario en la imagen. Otro, con ironía, le pregunta si lo que hace ella se puede considerar un trabajo.

#ilovemyjob❤️ Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 7 May, 2018 a las 8:54 PDT

Por fortuna para la colaboradora de 'El Hormiguero', también ha encontrado mensajes de apoyo en su publicación: «A la que le fastidie que se joda, la que quiera volver a trabajar después de parir que vuelva. No queremos libertad? Pues eso es la libertad, poder elegir. Mi madre volvió a trabajar 3 días después de tenerme y no nos hemos muerto ni ella ni yo. Asi que que no te vengan con historias que cada una tiene que hacer lo que le parezca».

Aparte de esta polémica, los haters con los que cuenta la reportera dieron rienda suelta a sus críticas por el Día de la Madre. En la publicación de Pilar Rubio ella aparece en la recta final de su embarazo de Alejandro acompañada del futbolista del Real Madrid, y sus dos pequeños, Sergio Ramos Jr. y Marco.

«El niño es igualito de feo que el padre», «con lo guapos q sois y q feos los niños», «coño el moreno la verdad es que es bastante feillo no?», «encima tiene la mirada del padre xD», «aquí la inteligencia española...dejad de procrear, no caben más tontos...». Estos fueron algunos de los comentarios dirigidos a sus hijos por el Día de la Madre.

Incluso en su momento, recibió un aluvión de comentarios por no lucir prendas premamá, marcando su tripa con ropa ceñida.

«Me gusta llevar trajes ajustados. Es mi estilo y no es cuestión de encontrarte sexy», explicaba Rubio. El tema continuó cada vez que Pilar aparecía en algún evento profesional y volvió a explicar que con ropa elástica se sentía más cómoda porque «la barriga va más recogida».