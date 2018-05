El secreto de la dieta de Pilar Rubio para lucir tipazo: los alimentos que no faltan Ella misma lo ha ido revelando todo y queda resumido así IDEAL GENTE Martes, 8 mayo 2018, 15:30

A pesar del enorme cambio físico que ha experimentado a lo largo de los años Pilar Rubio presume siempre en público de lucir tipazo. Da igual que haya dado a luz 3 veces, la televisiva siempre recupera la figura con pasmosa facilidad. ¿Cuál es su secreto?

En declaraciones a Divinity ella avanzaba lo siguiente: «Dieta no he hecho nunca aunque sí hago mucho ejercicio. No podemos esperar milagros como estar en forma sin hacer ejercicio y comiendo mal».

Sin embargo, vemos en su cuenta de Instagram que no todo es cierto. Es más, deja bastantes pistas sobre los alimentos que no faltan nunca en su día a día. «A media mañana necesito coger fuerzas y qué mejor manera que con unos frutos secos. Las nueces y las pipas de calabaza que tienen mucho magnesio me encantan!«, escribió.

Para después del embarazo Pilar Rubio toma «desayuno de muesli casero con avena, açaí, sésamo y leche de coco», sin olvidar que «el chocolate está dentro de mi lista del mejores placeres».

Ejercicio

Eso sí, la actividad física nunca falta. Según explicó Pilar en la revista Womens Health se puede hacer una rutina de 30 minutos haciendo las máximas repeticiones de rotaciones con fitball, 'lunge' cruzado con TRX, sentadillas y estiramientos. Todo supervisado por su entrenador personal Noemi Toeda.

En el caso de las embarazadas, aconseja los abdominales hipopresivos que, a su juicio,«hay que incorporarlos a nuestra vida diaria. Con 15 o 20 minutos cada mañana bastaría».