'Supervivientes' explota: descomunal pelea entre cuatro concursantes
Viernes, 20 abril 2018

El grave temporal que azotó la isla de 'Supervivientes' provocó que los concursantes fueran trasladados a unas cabañas, donde varios protagonizaron una descomunal bronca.

Todo empezó cuando Hugo, Sofía y Sergio comenzaron a reírse del estado de nerviosismo de Francisco, que se encontraba dando vueltas por el interior de la cabaña: "Al final se marea y se cae", "Se ha apuntado al medio maratón de los Cayos".

Minutos más tarde, Hugo empezó a ensañarse con el cantante y lo tildó de manipulador y estratega, afirmando que "este señor os come la cabeza y os envenena". Francisco oyó las palabras de su compañero y se encaró con él a gritos: "A mí ni se te ocurra llamarme manipulador. No le como la cabeza a nadie. ¡No mientas!".

Por si esta bronca no fuera suficiente, Sergio comenzó a hablar con Sofía y Hugo sobre Alberto, comentando sus impresiones: "Tiene mucha rabia dentro, es lo que tiene vivir a la sombra de una familia", "él no existe, es una persona vacía. Está en 'Supervivientes' porque ha vuelto con quien ha vuelto".

Francisco también oyó esta conversación y no dudó en contárselo al protagonista, a Alberto. El novio de Chabelita comenzó entonces una discusión con Sergio, defiendiendo su recorrido mediático mientras Carvajal afirmaba que "estás aquí por lo que estás. Lo sabe todo el mundo. Yo he desfilado para D&G, me he movido por todo el mundo".