Estalla la polémica en redes por las burlas con el acento andaluz en 'Supervivientes'

La última polémica de 'Supervivientes 2018' viene de la mano del cantante Francisco. La llegada de Hugo no ha gustado entre el resto de participantes y Francisco ha querido burlarse de su compañero.

Hugo, el exnovio de Sofía Suescun, llegó a la isla una vez empezado el programa. Una situación que no ha gustado entre los concursantes que llevan ahí desde el principio. Por ello Francisco no ha dudado en arremeter contra él.

«Este chaval no rige bien. Tiene una cara de capullo que no puede con ella, de pueblerino capullo, de darle con la mano abierta», explicaba el cantante, mientras Alberto Isla e Isabel Castell se reían.

Tras esto, continuó con sus ataques afirmando que Hugo es el único superviviente que está «más gordo que cuando llegó», terminando por llamar al joven «ballenato».

Por si esto no fuera poco seguió con sus improperios hasta terminar imitando el acento andaluz de Hugo en tono de burla: «Con esa cara de hace tres siglos... lo miro y no lo soporto. No soporto esa cara de pueblo, de tonto».

Esto último ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha desatado las quejas en redes. Los usuarios han manifestado su descontento por las burlas del cantante hacia el acento andaluz.

Hugo ha escuchado las declaraciones de su compañero en La Palapa sin dar crédito: «Estas cosas son las que no entiendo. Antes me ha dado consejos como si fuera mi padre. Escuchar esto me duele muchísimo».

Tras esto Francisco se ha disculpado afirmando que esas declaraciones son anteriores a su acercamiento con Hugo en las últimas horas: «No me siento orgulloso. Me sentí muy dolido por las burlas anteriores».