Duro enfrentamiento entre Sofía y Hugo en 'Supervivientes' La expareja no supera sus problemas en la Palapa IDEAL Jueves, 19 abril 2018, 23:34

Honduras no está sentando bien a Sofía y a Hugo. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y el exviceverso no han superado sus problemas personales y siguen llevándolos muy a pecho en 'Supervivientes'. Hasta tal punto que en pleno directo del programa ambos se han enfrentado con crueldad. Palabras muy duras especialmente de Sofía a Hugo que han obligado a Jorge Javier a intervenir.

El presentador de 'Supervivientes' ha salido a dar la cara por Hugo para pedirle a Sofía que por favor tuviese consideración con él y no le hiciera el vacío. No en vano, Hugo admite sentirse muy solo y llevar dos días muy malos. Todo porque Sofía no le perdona que haya hablado muy mal de su madre y de ella misma. Un extremo que su exnovio no niega pero que admite que pasó hace tiempo.

Sin embargo, la dureza de la relación que ambos tienen es más que evidente. Se ha podido ver en el directo de 'Supervivientes' donde Sofía ha llegado a asegurar que va a hacer «como que no existe» al referirse a Hugo.