Desvelan que Saray Montoya, ex de Supervivientes, está «endeudada» Alguien cercano a ella sostiene que «tiene la cara un poquito dura» por haber salido «en un programa de televisión diciendo que no tiene deuda ninguna cuando es mentira» IDEAL GENTE Lunes, 16 abril 2018, 10:43

«Tiene muchas deudas» y le «debe mucho dinero». Esas son las palabras dichas por alguien muy cercano a Saray Montoya al programa 'Socialité', conducido por María Patiño. La exconcursante de 'Supervivientes 2018', a su juicio, estaría en la cuerda floja económicamente hablando .

El espacio de Mediaset ha emitido este domingo la grabación de una conversación telefónica entre el equipo de 'Socialité'. En esas declaraciones se puede escuchar, en alusión a la expulsada de Supervivientes, que «tiene la cara un poquito dura» por haber salido «en un programa de televisión diciendo que no tiene deuda ninguna cuando es mentira».

El interlocutor habla de que tiene una deuda con él por un importe de 2.400 euros que corresponden a unos vestidos de novia que este le dejó a Saray. «Nosotros tenemos una tienda de novios y ella vino un día a pedir y ver los trajes», revela.

Sostiene este hombre que después de dejarle los trajes para que ella los vendiera y ella no consiguiera el rédito esperado, le ofreció a Saray la posibilidad de devolverle los vestidos que no había conseguido vender, pagándole la deuda pendiente. Pero, concluye, han pasado dos años y no lo ha hecho«.