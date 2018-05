Isa Pantoja afirma en 'Supervivientes' que ella nunca perdonaría una infidelidad Nagore Robles recordó que ella sufrió infidelidad por parte de Sofía Cristo IDEAL Jueves, 24 mayo 2018, 12:25

Desde que se desveló que Isa Pantoja pasó una noche con un desconocido en un hotel, el tema de la infidelidad está muy presente en los debates de 'Supervivientes'. Ahora, ha sido Nagore la que ha recordado que ella también sufrió la infidelidad de la que ahora es una de sus mejores amigas: Sofía Cristo.

Cada vez que se hace referencia al tema de la posible infidelidad de Isa Pantoja a Alberto Isla este reacciona mal. Hasta que ha explotado y ha explicado que «cansa mucho y machaca mucho psicológicamente». Entonces, Nagore Robles decidió intervenir para explicar que los colaboradores podían comentar lo que quisieran ya que «que tú la creas no quiere decir que los demás no la creamos».

Y cuando Isla quiso buscar empatía explicando que lo que le ha pasado a él le podría haber ocurrido a cualquiera, esta se dio por aludida: «Ya me ha pasado, y lo llevé con mucha honra, ¿a que sí?». En concreto, se refería a la que fuera su pareja Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey, que también estaba presente en el plató.

Sofía aceptó la acusación e hizo una recomendación: «Yo he cometido muchos errores, pero hay que tener la capacidad de perdonar. A mí me han perdonado y hoy en día son grandes amigas mías y, si no, las mejores».

De esta manera, Jorge Javier aprovechó para preguntar al resto de colaboradores cómo actuarían ellos ante una infidelidad, e Isa Pantoja fue bastante clara: «No me he visto en la situación, pero no lo perdonaría. Con mi anterior pareja no tuve ningún problema, y con Alberto, desde que hemos vuelto, tampoco».