Pelea en 'Supervivientes 2018': tienen que separar a Alberto Isla y a Alejandro Albalá La pareja y la ex-pareja se Isa Pantoja se enzarzaron en una grave discusión IDEAL Lunes, 21 mayo 2018, 13:48

'Supervivientes: Conexión Honduras' llevó a Alberto Isla para que fuera el portagonista del programa, tras conocerse que su pareja, Isa Pantoja, había pasado la noche con un desconocido en un hotel. La intervención en la conversación del ex de la hija de Isabel Pantoja, Alejandro Albalá, provocó que ambos acabaran enzarzados en una grave pelea.

El que fuera concursante del reality afirmó que tras conocer que su novia había pasado la noche con un desconocido había perdido un poco de confianza, aunque seguía creyendo en ella. Entonces, entró en la conversación Alejandro que se ofreció a tenderle la mano en señal de comprensión.

Isla rechazó su ayuda y afirmó que «la educación se demuestra de otras formas, por ejemplo callándote la boda ahora«, pero no le hizo caso y continúo provocándole: «Bienvenida al club de los jodidos por la hija de Isabel Pantoja, porque a mí también me ha pasado lo que a ti».

Mientras Isa se reía por la situación, Albalá se levantó para dirigirse a la actual pareja de la hija de la tonadillera: «Tú sabes perfectamente que te ha sido infiel, sólo que no lo quieres ver porque tú tienes ahí un chollo que te cagas«. La afirmación provocó que Isla se levantara hacia Alberto encarándose con él, mientras intentaban separarlos entre varias personas: »El chollo lo tienes tú, lo has tenido durante tres años y aquí estás, sentado aquí. ¡Caradura! ¡Sinvergüenza! ¡Y no me provoques más, porque me voy de aquí ahora mismo!«.

Finalmente, Sandra Barneda expulsó a Alejandro Albalá tras la afirmación «el que le ha sido infiel a ella», y pidió a Alberto Isla que se disculpara por su reacción. Algo que solo hizo con los presentes en plató y el público.