Se confirma el beso entre dos concursantes de 'Supervivientes 2018': «hubo cosas más fuertes» Las protagonsiats han confirmado lo que ya habían desvelado Maite Zaldívar y Melissa Vargas IDEAL Lunes, 21 mayo 2018, 11:21

'Supervivientes 2018' sigue dando temas de los que hablar. Parece que la situación se había relajado y las noticias no iban más allá de las increíbles fotos de Lara Álvarez, o del 'zasca' que le dio a Jorge Javier, pero ahora vuelve la polémica. Logan y Sofía Suescun se besaron, según han confirmado ellos mismos, aunque explican que solo fue «un beso de buenas noches».

El tema comenzó hace una semana cuando Mayte Zaldívar y Melissa Vargas explicaron que la situación entre ambos había llegado a algo más que un simple coqueteo y que Logan y Sofía Suescun se habían besado en un par de ocasiones porque ellas lo habían visto.

Sin embargo, nadie había confirmado su versión hasta que la argentina Romina Malaspina tras ser expulsada les ha dado la razón. Ha explicado que aunque ella no ha sido testigo, sí que el propio Logan se lo confirmó.

Tras estas declaraciones, 'Supervivientes 2018' preparó un encuentro a tres entre Romina, Sofía y Logan. Allí la argentina le dijo a Sofía que «Quizá piensas que hay cosas que no se saben. Logan ya lo contó, me contó lo que pasó entre ustedes».

Al principio la navarra insistió en no saber de lo que hablaba, pero cuando Logan reconoció que era «cierto, pero fue solo un beso de buenas noches», entonces Sofía dijo la verdad, uqneu no s ela veía muy orgullosa: «No me gusta volver al pasado, ya hice mucho daño a personas de fuera y a mí misma».

También reconoció que «hubo cosas más fuertes», como comentarios públicos por su parte que reconoce pudieron hacer daño a Alejandro Albalá, que se encontraba en el plató y al que pareció no extrañarle la confirmación.