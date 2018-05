El aplaudido 'zasca' de Nagore Robles a quienes critican su cuerpo por una foto en ropa interior La televisiva ha respondido de forma tajante tras subir una fotografía en ropa interior, que algunos usuarios de Instagram han aprovechado para descalificarla IDEAL GENTE Viernes, 4 mayo 2018, 17:43

La relación entre Sandra Barneda y Nagore Robles es ya de sobra conocida por todos los espectadores habituales de Telecinco. Si bien por el momento no hay planes de boda, la presentadora y la televisiva no paran de dar muestras de su amor en las redes sociales.

Ha sido precisamente en la cuenta de Instagram de Nagore donde se ha generado una polémica que ella misma se ha encargado de responder. ¿La razón? Una fotografía suya subida a su perfil en la que aparece en ropa interior y con un jersey de color gris.

Algunos usuarios de Instagram han criticado su físico y ella les ha respondido a través de varias 'Stories': «Ante la foto que subí en ropa interior las críticas la verdad es que me la resbalan», ha escrit.

Y ha añadido: «Lo hago porque es mi cuerpo y porque me sale de ahí mismo, porque me da la gana, porque puedo y porque no necesito que nadie me suba el ego ni tampoco que me lo baje, simplemente es un cuerpo saludable y una foto bonita«.

Nagore Robles, por último, ha defendido la libertad de que cada uno suba las fotos que le vengan en gana: «No importa la edad, no importa la talla, no importa absolutamente nada, si quieres subir una foto la subes y al que no le guste pues que no mire».