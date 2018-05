«Descubrí que era gay por mi personaje de 'Física o Química'»: 'los Javis' se sinceran en Chester Los directores de 'La Llamada' contaron algunos de los momentos difíciles que vivieron en su infancia IDEAL Lunes, 7 mayo 2018, 11:59

'Los Javis' han visitado este domingo el sillón de Risto Mejide, donde han contado sin tapujos muchos detalles de su vida. También han hablado de su salida del armario.

Javier Calvo ha explicado que vivió una infancia dura por no querer ver la realidad, ya que que «de pequeño me juraba a mí mismo vivir una vida de mentira porque sentía que nadie me iba a querer«.

«Me hice el hetero muchas veces, estaba muy perdido en la vida. Ojalá yo hubiera tenido los referentes que ahora hay y que te dijeran que puedes hacer lo que tú quieras, vivir sin miedo, ser tú mismo«, explica Calvo.

También ha explicado que sí que sufría bullying, aunque él no fuera consciente: «tenía todos los días a un chico que cuando pasaba por el pasillo me decía 'Calvo maricón'. No sé porque siempre había pensado que no me habían hecho bullying«.

Y por último, ha querido agradecer todo a 'Física y química', la serie en la que interpretó a Fer, un joven gay: «interpreté a un personaje gay en 'Física o química' sin tener claro que yo era gay. Descubrí mi sexualidad a través de mi personaje, crecimos juntos. Una experiencia increíble, guardo a Fer y a esa serie en mi corazón«.

Por otro lado, la historia de Ambrossi, tampoco es nada fácil. El joven estudió en un colegio del Opus Dei, donde le inculcaron una serie de creencias de las que aún todavía tiene complicaciones para despegarse: «está clavado en mí a fuego que es 'ser gay es pecado y es una mierda', que es lo que me enseñaron«.

Él también sufrió acoso escolar, pero no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de los profesores: «un profesor puso en la pizarra que los gays irían al infierno e hizo una explicación sobre niños que tienen rasgos femeninos y creencias de ser homosexuales con mi cara dibujada en la pizarra. Imagínate como estaba...«.

«Iba con miedo a clase. Me han llegado a tirar un diccionario. Además, ha habido veces en que toda la clase se ponía de acuerdo para pegarme al salir por una puerta. Daba miedo sentarse en los asientos delanteros del autobús, porque sabía que todos los de detrás se estaban burlando de mí«, compartía el cineasta con Risto.

Ambos también han hablado sobre un paso importante en sus vidas: su salida del armario. Calvo ha contado que «estábamos en el coche de camino a una comunión, y como estábamos discutiendo, les solté a mis padres que 'soy gay, tengo novio y quiero irme a vivir con él'«.

Lo de Ambrossi, sin embargo, fue más paulatino: «mi proceso fue poco a poco. Un día le dije a mi madre, después de ver 'Farmacia de Guardia', que yo era como un personajes que había aparecido, que era gay. Mucho después empezó el cambio, les dije que quería empezar a vestir diferente. Finalmente, un día mi madre estaba haciendo una tortilla y le dije que era una tortillera, y ella me respondió que 'la única tortillera de casa eres tú'. Entonces supe que todo iba a ir bien«