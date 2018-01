El emocionante discurso de Javier Calvo al recoger el Premio Feroz que se ha hecho viral Los profesores de interpretación de OT ganaron el premio a mejor película de comedia | "Si algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer" IDEAL Martes, 23 enero 2018, 10:01

El pasado lunes se celebraron los Premios Feroz, galardones que, a pesar de tener tan solo cinco años de antigüedad, han tomado un tremendo valor en nuestro país. Son como Los Globos de Oro españoles, entregados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Con motivo de este acontecimiento ‘los Javis’ no pudieron estar presentes en la Academia viendo la gala 12 de Operación Triunfo, sino que acudieron a la gala, donde su película ‘La llamada’ estaba nominada a 6 galardones. Al final se llevaron el premio a mejor tráiler, mejor cartel y a mejor película de comedia.

Javier Calvo, al que conocimos por su papel de Fer en ‘Física o química’, aprovechó el momento de recoger el Premio a Mejor Película de Comedia para lanzar un mensaje. Un mensaje ya implícito en su película, pero ue quiso recalcar y que ha revolucionado las redes.

"Tenemos la oportunidad de decir algo que sea importante para nosotros", comenzó explicando el director. "’La llamada’ habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", decía Javier sobre su trabajo.

"Yo soy gay, tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio", comentaba entre las risas de los presentes. "Si algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer", decía intentando contener las lágrimas, "que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño y que yo y Javier Ambrossi vamos a escribirte historias para que tú te sientas inspirado".

"Si algún niño que me está viendo tiene miedo y siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que va a cumplir su sueño y que @soyambrossi y yo escribiremos historias para que se sienta inspirado". Emocionante discurso de @javviercalvo. #PremiosFeroz
— #0 de Movistar+ (@cero) 22 de enero de 2018

No es la primera vez que ‘los Javis’ dejan un gran momento sobre el escenario al recoger un Premio Feroz. El año pasado también arrasaron con su webserie ‘Paquita Salas’ y su incontenible emoción fue de lo más comentado de la gala.