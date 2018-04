El adiós de Javier Ambrossi a Twitter: "Estamos llegando a un radicalismo que no comparto" El director de cine y profesor de la academia de 'OT 2017' ha abandonado la red a raíz de una serie de críticas IDEAL Martes, 3 abril 2018, 10:02

Javier Ambrossi, director de la película 'La llamada' y de la webserie 'Paquita Salas', ha decidido abandonar la red social Twitter tras un cúmulo de situaciones que no le han gustado nada.

Uno de 'los Javis' ha dicho basta a Twitter, y lo ha hecho justo después de que una de sus mejores amigas, la 'influencer' Dulceida, se convirtiera en Trending Topic tras unas publicaciones que hizo tras visitar África.

Una de las stories de la polémica que ha hecho TT a Dulceida

El director de cine y profesor de la academia en 'OT 2017' quiso dar una explicación antes de marcharse, dio las gracias a la red social quetanto le ha dado y explicó que lo podrían seguir encontrando en Instagram.

"Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".

No ee la primera vez que la red social le da algún que otro problema a Ambrossi, y es que tras el boom de OT ha tenido que salir en más de una ocasión a defender a los triunfitos. Sin embargo, también es cierto, como él mismo explica en su comunicado, que una de las claves del éxito de sus proyectos ha sido Twitter donde los fans se han ocupado de darlos a conocer y que siempre estén presentes en la red.