Mila Ximénez arremete contra Gustavo González en 'Sálvame' por la discusión con las «brujas» El debate de la relación entre el colaborador y María Lapiedra sigue dando de qué hablar IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 19:11

Las tardes en 'Sálvame' todavía siguen estirando el chicle con lo ocurrido la noche del sábado en el 'Deluxe'. Hablando de la firma de los papeles de divorcio de María Lapiedra, de su relación con Gustavo González, el presentador de espacio, Jorge Javier Vázquez estalló contra dos de sus colaboradoras.

Tachó de «brujas» y «amargadas» a María Patiño y Belén Esteban, reaccionando estas los días posteriores y dando de qué hablar, polémica que el propio Jorge Javier quiso zanjar hace unos días: «son demasiados años y hemos perdido la capacidad de hacer autocrítica y de tener perspectiva».

En la tarde de este jueves Mila Ximénez ha reprochado a Gustavo González que no defendiera a Patiño y Gema López. Él ha respondido alto y claro: «siempre he dicho y he reiterado que son amigas y doy la cara por ellas».