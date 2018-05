Jorge Javier Vázquez rompe su silencio tras llamar «brujas» y «amargadas» a las colaboradoras de Sálvame Un comentario del presentador desató la polémica con María Patiño y Belén Esteban en el 'Deluxe' IDEAL.ES Miércoles, 16 mayo 2018, 18:30

La semana arrancava modivita en Sálvame y el fuego venía ya del fin de semana. El pasado sábado, en el 'Deluxe', Jorge Javier Vázquez no se cortó un pelo a la hora de llamar a María Patiño y Belén Esteban «brujas» y «amargadas» cuando criticaban a Gustavo González y María Lapiedra sin desvelar las informaciones que aseguraban tener.

El presentador no le dio más importancia al asunto y creía zanjada la discusión, pero ante las reacciones de estos días atrás por parte de las aludidas, en la tarde de este miércoles se ha explicado en Sálvame: «son demasiados años y hemos perdido la capacidad de hacer autocrítica y de tener perspectiva».

Según ha explicado el propio Jorge Javier Vázquez, no comprendía que las colaboradoras se permitieran atacar a la pareja escudándose en lo que saben y, en teoría, no pueden decir. A su parecer, con esa actitud María Patiño y Belén Esteban parecen «brujas amargadas», comentario que no les sentó nada bien.