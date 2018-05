«Soy muy bruja, pero amargada no estoy», el zasca de Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez El comentario del presentador no dejó indiferente a la Esteban IDEAL.ES Martes, 15 mayo 2018, 19:58

La noche del pasado sábado Jorge Javier Vázquez dijo a dos sus colaboradoras, María Patiño y Belén Esteban, que daban una imagen de «brujas» con cara de «amargadas» cuando criticaron a Gustavo y María Lapiedra hablando a medias, sin dar las informaciones que supuestamente tenían por no poder hacerlas públicas.

El comentario molestó a las aludidas, siendo la reacción de la Patiño irse rápidamente del plató en pleno directo entre lágrimas: «Me sentí maniatada». Este martes Belén estaban ha dejado claro que no hay problemas entre ellos y ha optado por la ironía diciendo: «Con bruja me quedo, pero amargada no estoy».