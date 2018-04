Indignación tras el abandono de María Lapiedra en 'Supervivientes 2018' Ya es el tecer abandono que se vive en el concurso IDEAL Lunes, 9 abril 2018, 10:14

El concurso de Telecinco, 'Supervivientes 2018', no levanta cabeza con los abandonos. Este domingo ha sido María Lapiedra la que ha decidido abandonar el reality por sorpresa.

María llevaba ya varias semanas de malestar y apatía, algo que los espectadores habían notado. Sin embargo, lo que no se esperaba era que abandonara el concurso.

Los motivos que ha alegado María han sido que "necesito ver a mis hijas, las echo mucho de menos. Quiero volver el jueves y que me las traigan a Madrid". Así, es la tercera concursante en abandonar la isla sin pasar por la expulsión del público. Primero fue Adrián, que dijo no poder seguir más sin comer, y después fue Saray que, aunque regresó, al final fue expulsada por pegar a otra concursante.

Tanto abandono no ha sentado bien a los espectadores que están viendo cómo la isla se vacía por momentos y cómo los expulsados por el público no la abandonan. Además muchos han aprovechado su abandono para acusar a María de ser un timo y no crear historias intersantes.

María Lapiedra ha hecho lo que siempre hace, cuando ella no es la protagonista o las cosas se le tuercen o complican... HUYE. Y eso ha hecho, ha demostrado ser una PERDEDORA Y UNA FLOJA. Menuda estafa, no merece ni pisar los platós en España. #ConexiónHonduras4 — 🇺🇾 HUGO GANADOR 🇺🇾 👑Reina LS👸🏽 (@la__Sirenita__) 8 de abril de 2018

Total que nos hemos tragado seis meses de Maria Lapiedra y la patrulla Pascualina hasta en la sopa para que luego sea la mayor decepción de esta edición. #ConexiónHonduras4pic.twitter.com/2YHSDdV9Ux — Miss Lovett💄 (@ladylike_miss) 8 de abril de 2018