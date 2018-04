La gran multa que pagará Adrián Rodríguez por abandonar Supervivientes El pasado domingo el actor decidió dejar el programa por motivos de salud IDEAL.ES Miércoles, 4 abril 2018, 12:39

Adrián Rodríguez abandonaba este pasado domingo, 1 de abril, voluntariamente Supervivientes. El concursante decidió dejar el reality de supervivencia por sus problemas de ansiedad, de los cuales ya se estaba tratando con psicólogos antes de entrar en el programa de Telecinco.

El protagonista de 'Chiringuito de Pepe' tendrá que afrontar la sanción que contempla la productora por el abandono voluntario: nada menos que 30.000 euros. Según adelanta Vanitatis, citando a fuentes de la productora de Supervivientes, la sanción que deberá pagar Adrián Rodríguez ascendería hasta los 30.000 euros.

Horas más tarde de que Adrián Rodríguez abandonara Supervivientes, la web de Telecinco publicaba un vídeo en el que aparecía el actor explicando sus motivos para dejar el reality. "Queridos amigos, querida familia, el reto de Supervivientes me ha superado", comenzaba el barcelonés. "Los que me conocéis de verdad sabéis que soy una persona que estoy constantemente pensando en comida. Creo que la salud es lo primero y mi mente ya me estaba jugando malas pasadas pese a que solo llevaba tres semanas", aseguró.

Además, Adrián Rodríguez no percibirá el caché de 7.000 euros semanales que habría acumulado durante las tres semanas que ha estado en Honduras. El cantante y actor no habría ganado absolutamente nada, al contrario, Supervivientes le ha supuesto tener que ingresar dinero.