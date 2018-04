Indignación de Ana Rosa y su mensaje a la víctima de 'La Manada': «Hiciste bien en denunciar, yo sí te creo» La periodista critica con dureza la resolución del caso de la 'Manada' del pasado jueves IDEAL GENTE Viernes, 27 abril 2018, 13:08

Ana Rosa Quintana aprovechó el inicio de su programa de este viernes para lanzar un mensaje crítico ante la sentencia que condenó a los miembros de la Manada a nueve años de prisión por el «abuso sexual» contraído ante su víctima, una joven madrileña de 18 años. Su relato no ha pasado desapercibido, generando gran variedad de reacciones. «Hiciste bien en denunciar. Yo sí te creo», espetó.

La presentadora comentó no recordar «un clamor tan fuerte contra una sentencia judicial en nuestro país». «Nadie entiende si los hechos probados que cuentan los magistrados hablan de intenso agobio y desasosiego. Cinco varones de fuerte complexión y de edades muy superiores a la víctima, la llevaron a un lugar recóndito. Hablan de que se sintió sin capacidad de reacción y que en el último vídeo aparece arrinconada contra la pared y gritando. A pesar de ello, el tribunal no aprecia intimidación ni violencia», añadía.

Finalmente, Quintana cuestionó que no fuese considerada como intimidación el hecho de que, según recogen, la víctima se encontrase «impresionada» e «incapaz de reaccionar». Mostró su indignación como así lo hicieron una infinidad de usuarios en Twitter este pasado jueves.

«No permitió cosas que no quería, manteniendo los ojos cerrados, quizá para evitar un daño mayor. Esto es intimidación y con ella hay agresión sexual, no solo abuso. Los gritos -también proferidos en Granada- eran de rabia contra una sentencia que no entendemos nadie y, también, de apoyo a la víctima», sentenció.