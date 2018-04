El emotivo discurso de Toñi Moreno: «No dejo de pensar en esa chica de 19 años» La presentadora andaluza se refirió así a la víctima de 'La Manada' IDEAL GENTE Domingo, 29 abril 2018, 14:23

Desde que se dio a conocer la sentencia contra 'La Manada' han sido muchos los rostros famosos que han expresado su indignación. Desde la actriz de Hollywood Jessica Chastain hasta Pilar Rubio, las reacciones no han dejado de sucederse.

La última en hacerlo ha sido Toñi Moreno quien realizó un emotivo discursó en su programa, Viva la Vida.:

«Soy partidaria de que en la vida hay que mojarse y yo, hoy más que nunca, quiero dar mi opinión que no es más que eso, una opinión más. Desde que salió la sentencia yo no dejo de pensar en esta chica de 19 años que es la única víctima de esta historia. Pienso que con 19 años no ha tenido que ser fácil dar el paso de denunciar; de contar lo que te ha pasado, de revivir los hechos en un juicio, de someterte a la opinión pública».

«Tampoco tiene que ser fácil enfrentarse al hecho de que algunas personas directamente no te creen. Yo te voy a decir una cosa si nos estás viendo: yo no te creo a medias, yo sí te creo», zanjó.