Laura Pausini a Toñi Moreno: «¿A ti te gustan las mujeres, no?» Mediaset La presentadora de Viva la vida se convirtió, sin esperarlo, en la entrevistada IDEAL.ES Lunes, 9 abril 2018, 17:02

Toñi Moreno, presentadora del programa de Telecinco Viva la vida , charlaba tranquilamente con Laura Pausini. Las dos intercambiaban comentarios sobre las cosas que habían compartido en su infancia hasta que la cantante italiana lanzó una pregunta al aire que más bien sonó a afirmación: «Te gustan las mujeres».

Toñi Moreno, con cara de póquer, respondió: «Te voy a contestar. ¿Qué te crees, que no voy a decir nada? A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú». Pausini fue consciente en ese momento de que la pregunta podía haber incomodado a Moreno que hasta se levantó de la silla, divertida, y le dijo a la italiana que presentase ella el programa.

Sin embargo, las bromas sobre la confesión de la presentadora siguieron y la presentadora de Viva la vida llegó a decir lo que podría leer hoy en los medios de comunicación: «Ya me veo los titulares: Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno».