"Es falso": las sorprendentes palabas de Dulceida tras su polémica en África La 'influencer' ha querido explicar qué es lo que pasó realmente IDEAL Miércoles, 4 abril 2018, 12:50

Hace unos días la 'influencer' Dulceida se convirtió en Trending Topic tras compartir en su stories de Instagram una publicación. Desde entonces las críticas han sido brutales, pero por fin ella ha salido a defenderse.

Las críticas que han recibido han sido tales que incluso han provocado que uno de sus mejores amigos, Javier Ambrossi, haya abandonado Twitter.

Ahora Dulceida ha querido dar explicaciones: "Es totalmente falso que comerciáramos con las gafas de sol que les dimos a los niños. Es más, no tengo ninguna colección de gafas en este momento, ni colaboro con ninguna marca de gafas de sol, por tanto, es absolutamente incoherente que yo buscara lucrarme con esa publicación. Simplemente nos pidieron las gafas y se las regalamos, todo lo demás es falso. Mi intención en ningún momento ha sido la de hacer daño con estas fotografías, ni mucho menos utilizar a la gente de la tribu y lamento mucho si alguien se ha llevado esa impresión. Estamos haciendo un safari turístico por África y en la ruta nos llevaron a conocer a la tribu, una experiencia maravillosa que volvería a repetir".

Además, ha querido pedir disculpas por otra publicación también muy criticada, en la que se la veía dándose un baño. Ha asegurado que no sabía que algunos de los muchos poblados africanos están sufriendo sequía, y ha pedido disculpas por ello.

Una vez pedidas las disculpas, la 'influencer' no ha querido terminar ahí, sino que ha mostrado su descontento con los comentarios que ha recibido de algunos usuarios de las redes sociales.

"Se me ha insultado, se me ha vejado, se me ha maltratado con total vehemencia en las redes sociales. Se ha llegado a desear mi muerte, sí, mi muerte, solo por publicar en Instagram una foto donde no hago daño a nadie. Las críticas se pueden entender, pero hay límites que no se deben superar. No soy la mejor persona del mundo, pero intento ser buena y poner mucho amor en todo lo que hago. No tengo que justificar ni mostrar públicamente las aportaciones desinteresadas que hago a distintas organizaciones, por eso mismo, porque son desinteresadas, pero no juzguéis sin conocer y sin ver más allá de lo que muestra una imagen. Sé lo que conlleva ser un personaje público, pero eso no justifica las agresiones verbales que he sufrido durante estos días, me haya confundido o no. Ni por supuesto las invenciones y noticias falsas sin contrastar que se han publicado respecto a mi persona. No todo vale"