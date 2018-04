Lluvia de críticas a Dulceida por estas fotos con niños en su viaje a África La famosa 'influencer' estuvo en Ciudad del Cabo IDEAL.ES Lunes, 2 abril 2018, 16:58

La 'incluencer' Dulceida, de nombre Aida Domenech, se ha hecho conocida en Instagram gracias a sus posados e instantáneas en las que vende un estilo de vida moderno, rodeado de optimismo y todo tipo de marcas.

Por lo general, sus publicaciones obtienen una gran aceptación por parte de sus seguidores, que se dedican a comentarlas y compartirlas a través de Instagram.

No obstante, una de las últimas imágenes compartidas por Dulceida en su cuenta de esta red social ha generado una gran polémica, al retratar a una serie de niños necesitados de África posando con gafas de sol y con actitud de estar 'marcando moda', como suele hacer la propia Dulceida.

Decenas de usuarios han criticado que Dulceida "regale a estos niños unas gafas de sol de su propia marca, lo suba a instagram y que cobre por ello", así como que la famosa "se marque un viaje a un poblado donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose" en un jacuzzi.

"Dejad de ser ignorantes. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis. Daos una ducha de educación", se ha defendido Dulceida, borrando la fotografía en la que aparecía bañándose en Ciudad del Cabo.