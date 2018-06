«¡Eres una cínica!», dos colaboradores de Sálvame se enzarzan en un dura bronca Gustavo arremete contra Mila Ximénez tras sus críticas IDEAL.ES Jueves, 7 junio 2018, 19:41

Como viene siendo habitual en Sálvame, la tarde ha estado movidita y esta vez no por temas de invitados o de actualidad. La bronca se ha producido entre dos colaboradores del programa de Telecinco que se han quedado a gusto el uno con el otro con las perlas que se han soltado. Porque Sálvame sin gresca, no es Sálvame.

Desde hace varias semanas una de las conversaciones del programa de sobremesa de Telecinco es la relación que mantienen Gustavo González y María Lapiedra. Ya en más de una ocasión los diferentes colaboradores del Sálvame no han dudado en criticar a su compañero. Y estar tarde no ha sido menos.

La veterana Mila Ximénez, que sabe en qué tecla dar para hacer saltar las chispas, ha hurgado en la herida de Gustavo González después de que se conociera que un juez ha impugnado su divorcio y archivado el caso. «A mí me hace mucha gracia cuando pone esa cara de inocente, además se mata de risa cuando hay un tema de su exmujer. Pero mucho antes de que se separara y de antes de que la razón fuese su novia, me enteré de un comentario feísimo: «Mi mujer se ha ido de casa y me ha dejado el marronazo de los niños a mí»», soltó Mila Ximénez.

Gustavo González no tardó mucho tiempo en entrar al trapo en Sálvame: «Yo me río si me sale de las narices. Hay veces que tengo risa nerviosa, otras por no llorar... Ese comentario no te lo he podido hacer en la puñetera vida. O mientes o te lo imaginas o espero que no tengas esa maldad. ¡Mis hijos no son un marronazo, estás mintiendo! ¡Eres una cínica!».

Y como no Mila no se iba a quedar callada y le ha respondido: «Has dicho más cosas. Te ríes de ella, desprecias la situación y no tienes en el más mínimo respeto por la situación para quedar tú como un valientito delante de tu novia».