Monumental bronca entre Mila Ximénez y Paz Padilla que acaba con un secreto revelado Tensión máxima en Sálvame en una tarde marcada por los enfrentamientos IDEAL.ES Jueves, 7 junio 2018, 13:34

Mientras sigue la preocupación por la salud de Mila Ximénez, la colaboradora de Sálvame continúa también protagonizando momentos de lo más intensos en el plató del programa de Telecinco. El último, además, le enfrentó a Paz Padilla.

Todo sucedió cuando los integrantes de la mesa de Sálvame empezar a destapar las manías de todos ellos, cebándose especialmente con Terelu Campos, a la que tildaron de «déspota» cuando trabajaba en Telemadrid.

A partir de ahí versaron el debate a la pregunta ¿Qué famosos presentadores han hecho la vida imposible a sus trabajadores? Y el resultado arrojó nombres como Pepe Navarro, Isabel Gemio, Víctor Sandoval y Xavier Sardá.

La tarde fue nerviosa para Mila Ximénez, que no paraba de dar gritos e de interrumpir a la gente, hasta el punto de que acabó explotando conta la propia Paz Padilla. «¿Por qué no hablamos de tus manías? Que cuando buscas una costurera en Telecinco no hay ninguna porque están todas con Paz Padilla«, preguntó.

La andaluza se quedó de piedra y desmintió que eso pasara, llegando a estar durante muchos momentos de la tarde preocupada por la imagen que había dado Mila Ximénez de ella.