Amaia la lía con el libro 'España de mierda': «me lo llevo a Eurovisión» El festival está al caer y los representantes españoles no dejan de estar en el ojo del huracán IDEAL GENTE Sábado, 28 abril 2018, 10:31

La gala de la 63ª edición del Festival de Eurovisión está al caer y Alfred y Amaia cada vez están más cerca de cumplir uno de sus sueños. Sin embargo, el reciente acto presentado por Roberto Leal en el que han compartido sus impresiones ha dado mucho que hablar.

El presentador ha comenzado afirmando que «Eurovisión lo ve 200 millones de espectadores de media», también ha añadido que: «Tu canción ya es disco de oro y número uno en ventas en España». Asimismo, han querido aclarar el polémico regalo que Alfred hizo a Amaia el Día del Libro a raíz de la pregunta qué es lo que seguro no les va a faltar en la maleta rumbo a Lisboa. Mientras Alfred ha contestado que «el ordenador, mi pin de Bowie y un libro», Amaia aseguraba: «El libro España de mierda». «Han agotado el libro, habéis hecho una promoción muy grande. Albert Pla me quiere dar dos besos», ha bromeado Alfred al respecto. «Nos sorprendió lo que se formó, no nos lo esperábamos», confesaba por otra parte Amaia: «No trata nada de política».

Para terminar, sobre si fue acertado regalarle ese libro a Amaia o no, esta respondía: «Eso es muy subjetivo, a nosotros nos parece una tontería porque el título no tiene nada que ver. Hay gente que puede pensar lo que sea y es respetable«.