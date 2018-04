Alfred y Amaia zanjan la polémica con un contundente vídeo: «Estamos a muerte con España» «La verdad es que no entendemos como no se puede regalar un libro si somos libres para regalar el contenido que queramos» IDEAL GENTE Martes, 24 abril 2018, 17:48

Alfred y Amaia, nuestros representantes en Eurovisión, se han visto obligados a publicar un vídeo en sus redes sociales para zanjar de una vez la polémica por el regalo de Sant Jordi: el libro 'España de mierda', de Albert Plá. Dos minutos que arrancan con este lamento: «Estamos haciendo este vídeo para aclarar la triste polémica que surgió ayer a raíz del regalo que le hice a Amaia», expone Alfred.

Amaia, por su parte, subraya que «Albet Pla es un cantautor que nos gusta mucho a los dos. Hablamos de él en la Academia y de este libro en concreto». Es entonces cuando Alfred inicia su argumento: «España de mierda' va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España a ganarse la vida haciendo conciertos. Al final, el pobre no puede hacer conciertos en condiciones por tal y como está la cultura en España».

Un argumento que zanja de manera contundente: «Lo queríamos aclarar porque nosotros estamos a muerte con España y estamos súper volcados con Eurovisión trabajando cada día para hacer un buen trabajo en Eurovisión. La verdad es que no entendemos como no se puede regalar un libro si somos libres para regalar el contenido que queramos. No es un libro que hable de política, ni habla del independentismo ni habla mal de España. Simplemente es una sátira del país y creo que estamos haciendo un buen trabajo como dúo«.

Carlos Herrera: «Son ganas de que la gente se cabree contigo»

El periodista Carlos Herreraha dedicado unas palabras en su programa radiofínico en COPE al polémico regalo que nuestros representantes de Eurovisión intercambiaron ayer: el libro 'España de Mierda'. Como recordarán, Alfred le regaló a Amaia este libro de Albert Plá. Un gesto que encendió rápidamente una mecha de críticas -algo muy poco sorpredente, por otro lado- que dio la vuelta a España en cuestión de minutos.

Herrera lo resumió con una idea clave: «Son ganas de que la gente se cabree contigo», dijo el periodista. Y añadió: «A unos días de representar a Televisión Española en Eurovisión, él ha decidido regalarle a ella un libro que se llama 'España de mierda'. Su autor, Albert Pla, es un tío perfectamente prescindible, aunque tiene sus seguidores».

El ilustre periodista, además, dio una recomendación muy clara: «Tú tienes que calcular cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer. Es mejor regalar 'Mujercitas' que un libro que se llama 'España de mierda'. Porque demuestras que te falta un hervor (...) Puedes ser seguidor de Pla. El libro no tiene las connotaciones que muchos quieren echarle. Pero no parece prudente regalar este libro en este momento. Son ganas de que la gente se cabree contigo».