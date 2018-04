Carlos Herrera lamenta el regalo de Alfred a Amaia: «Es mejor regalar 'Mujercitas' que un libro que se llama 'España de mierda'» El periodista lanzó un mensaje al participante de Operación Triunfo: «Son ganas de que la gente se cabree contigo» IDEAL GENTE Martes, 24 abril 2018, 16:18

El periodista Carlos Herrera ha dedicado unas palabras en su programa radiofínico en COPE al polémico regalo que nuestros representantes de Eurovisión intercambiaron ayer: el libro 'España de Mierda'. Como recordarán, Alfred le regaló a Amaia este libro de Albert Plá. Un gesto que encendió rápidamente una mecha de críticas -algo muy poco sorpredente, por otro lado- que dio la vuelta a España en cuestión de minutos.

Herrera lo resumió con una idea clave: «Son ganas de que la gente se cabree contigo», dijo el periodista. Y añadió: «A unos días de representar a Televisión Española en Eurovisión, él ha decidido regalarle a ella un libro que se llama 'España de mierda'. Su autor, Albert Pla, es un tío perfectamente prescindible, aunque tiene sus seguidores».

El ilustre periodista, además, dio una recomendación muy clara: «Tú tienes que calcular cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer. Es mejor regalar 'Mujercitas' que un libro que se llama 'España de mierda'. Porque demuestras que te falta un hervor (...) Puedes ser seguidor de Pla. El libro no tiene las connotaciones que muchos quieren echarle. Pero no parece prudente regalar este libro en este momento. Son ganas de que la gente se cabree contigo».

Sobre la novela

A pesar del título, la novela no deja de ser una sátira de todo el país en la que se relata la travesía de Raúl Gadea, un cantante uruguayo, y Tito, su representante, durante una gira de conciertos por varias ciudades españolas. Su autor siempre ha negado que se trate de un ataque a España. Pero esto no ha impedido que muchos seguidores de la pareja hayan puesto el grito en el cielo resucitando las acusaciones de independentista que pesaban sobre Alfred. En su día, preguntado por este periódico sobre el tema, el joven alegó: «Voy a ser muy claro con esto, no lo voy a repetir. Nunca me he declarado independentista». Además, se trata de un detalle personal de la pareja: durante su estancia en la academia de 'Operación Triunfo', Alfred ya habló a Amaia sobre el libro.