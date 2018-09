Alerta de la Guardia Civil por un nuevo virus de Android que puede espiar al usuario La Guardia Civil advierte de 'Triout', un 'troyano' que puede registrar casi todo lo que hace una persona con su smartphone A. L. Jueves, 13 septiembre 2018, 12:23

Un nuevo virus está llamando la atención del mundo de la seguridad en la red. Se llama 'Triout' y es un 'troyano' que ataca directamente a la integridad de los teléfonos Android porque compromete la seguridad de sus usuarios. Ya que, según advierten los expertos, puede poner en riesgo los datos y llevar un registro de todo cuanto hace una persona con su smartphone.

Según advierte la Guardia Civil, este virus se instala en los móviles Android a través de páginas webs que no son las oficiales. Por eso, lo recomendable es evitar en la medida de lo posible hacerse con aplicaciones que no sean las que aparecen en Google Play o en todo caso las que no sean de sitios webs oficiales.

La revista de informática Computer Hoy advierte además de que 'Triout' tiene la capacidad de registrar llamadas, sms, guardar y enviar contenidos multimedia del usuario, enviar sus coordenadas GPS y enviar multitud de datos que comprometen la intimidad. Por lo que la información contenido en el móvil puede ser susceptible de acabar en manos ajenas que puedan dar pie a una estafa.