Los peligros de las redes Wifi «gratuitas»: de robos de identidad a estafas bancarias La Policía Nacional recuerda extremar las precauciones al hacer uso de una de estas redes Miércoles, 5 septiembre 2018

En un mundo tan globalizado como el que vivimos, hacer uso del teléfono móvil, tableta u ordenador cuando estamos fuera de casa no es en absoluto algo extraño, al revés, es bastante común. Sin embargo, en ocasiones, puede llegar a ser peligroso si no tenemos en cuenta dónde estamos conectándonos para acceder a internet. En algunos casos, las llamadas Wifi «gratuitas» o «abiertas» pueden ser peligrosas si no se extrema la precaución.

La Policía Nacional advierte de que hay que tratar de ser cautos a la hora de conectarse a una de estas redes. El motivo es bien sencillo, como dicen los expertos en internet, nada es «gratis» todo conlleva una prestación. Salvo que la red «gratuita» pertenezca a un organismo o empresa conocida y nos exija un acceso con datos concretos de esa organización, hay que confiar del «gratis total».

Porque las estafas que se pueden producir son muy variadas y para un hacker es muy sencillo crear una red de este tipo. De hecho, casi cualquier usuario podría hacerlo y con pocos pasos llegar a tener acceso a datos personales de los usuarios que se conectan a las red y que pueden servir para usar sus redes sociales o para robar sus datos bancarios llevando a cabo una estafa.

Por ello, la Policía Nacional pide, en la medida de lo posible, hacer una navegación ligera si nos conectamos a una red sospechosa: no usar datos personales, bancarios o hacer transacciones y en todo caso cerrar sesión en todas aquellas plataformas en las que estemos dados de alta mientras navegamos por una red Wifi «gratuita».