Bomberos trabajan para apaciguar el fuego.
Bomberos trabajan para apaciguar el fuego. AFP

Así trabaja la UME con los incendios que asolan España

Casi un millar de militares se desplazan a los distintos incendios del país

M. G. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:16

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados cerca de un millar de efectivos en siete incendios activos en distintas provincias, según ha informado en su cuenta oficial de X. Las operaciones se concentran en Tres Cantos (Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas y Puercas (Zamora), Yeres y Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Ourense). En total, 920 militares trabajan sobre el terreno realizando labores de control y extinción, con secciones distribuidas según la magnitud de cada foco.

El cabo Antonio Diosdado ha explicado que el despliegue incluye tres secciones en Paradiña y Gallegos del Río (Zamora), así como refuerzos en Navalmoralejo, Yeres y Charandrexa de Queixa. «Acabamos de llegar a Zamora para relevar al batallón de León», ha indicado, subrayando que este sistema de relevos permite mantener unidades disponibles para intervenir de forma inmediata en nuevos focos.

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, cuenta con cinco batallones repartidos por España y un total de 3.500 militares preparados para actuar en situaciones de emergencia. El Ministerio del Interior ha activado este martes la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) para coordinar el despliegue de recursos con las comunidades autónomas afectadas.

