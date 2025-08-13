Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de una casa dañada por el incendio de Tres Cantos, Madrid. EFE

Controlado el incendio de Tres Cantos (Madrid), que desciende a situación operativa de nivel 0

Quedan seis dotaciones para enfriamiento y vigilancia durante varios días

EP

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:33

El incendio forestal registrado en el municipio madrileño de Tres Cantos, y que ha afectado a unas 2.000 hectáreas, ha quedado controlado y la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ha descendido a nivel 0.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, este miércoles ante los medios de comunicación tras la reunión del comité asesor del INFOMA en el puesto de mando avanzado. Previamente, se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de Tres Cantos y León.

El incendio se ha dado por controlado tras una noche en la que la situación ha sido mejor de lo esperado tras las tormentas y fuertes vientos de ayer por la tarde. No obstante, quedan seis dotaciones para enfriamiento y vigilancia durante varios días.

«La situación en todo el país es muy compleja. Le hemos ofrecido al Gobierno los medios de la Comunidad de Madrid para trabajar en cualquier situación que ellos consideren y a otras comunidades autónomas como hacemos siempre», ha indicado Novillo.

En este sentido, ha agradecido «el trabajo impresionante» que han hecho todos los operativos en este incendio «inédito en la región» por la velocidad de avance que tuvo en tan poco tiempo y por la «peligrosidad» de cara a los ciudadanos.

«Dentro de la gravedad que ha sido y del fallecimiento y los daños, estamos muy satisfechos con todo el trabajo, de nuestro operativo de emergencias y la colaboración que hemos tenido también con la Administración General y con todos los ayuntamientos», ha recalcado el consejero.

Incendio de pasto

Según ha explicado Novillo, el incendio ha afectado a 2.000 hectáreas, aunque ha precisado que «ha dejado mucha zona en el interior sin quemar», por lo que «hay una gran parte de vegetación arbórea que va a poder sobrevivir».

«Casi todo lo que tenemos es incendio de pasto y matorral y esa superficie inicial de 2.000 hectáreas seguramente baje bastante en los próximos días con un estudio más pormenorizado. Además, hemos estado acompañando a los vecinos para cualquier situación que les pudiera surgir (al regresar a sus viviendas), pero no ha habido ningún problema», ha recalcado.

El desescalado de recursos comenzó ayer por la tarde con la desactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Ayuntamiento de Madrid y parte de la dotación de Comunidad de Madrid (bomberos, brigadas forestales, agentes forestales, SUMMA-112).

Por su parte, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid continúan con la investigación sobre el incendio, al igual que Policía Judicial de Guardia Civil y Seprona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  4. 4

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  5. 5

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  6. 6

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  7. 7 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  8. 8 Diputación pedirá explicaciones a la empresa del trabajador fallecido en Alhendín
  9. 9 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  10. 10

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Controlado el incendio de Tres Cantos (Madrid), que desciende a situación operativa de nivel 0

Controlado el incendio de Tres Cantos (Madrid), que desciende a situación operativa de nivel 0